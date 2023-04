Il fisioterapista giramondo Dall’amicizia con Gimondi alla nazionale di volley Le mani d’oro di Gino Maioli

di Carlo Raggi

Per nove anni, da ragazzo, ha corso in bicicletta vincendo 21 corse, poi fece domanda all’Anic, ma fu escluso per aver vestito la maglia della Rinascita (società del Pci) e per i trascorsi socialisti del nonno. Quel ‘no politico’ fece la fortuna di Gino Maioli che in quel 1963 scoprì la vocazione che ancora oggi, a 84 anni, costituisce il suo lavoro: fisioterapista. Finito il corso, Luciano Pezzi lo volle nella Salvarani che allora annoverava un campione di uomo e di atleta come Felice Gimondi di cui Maioli fu massaggiatore negli anni d’oro e grande amico. Con l’occhio al futuro, fin dal ’73 ha poi abbinato l’attività di massaggiatore della Nazionale di ciclismo a quella di fisioterapista prima in ospedale e poi con un proprio studio. E in 50 anni dopo ogni gara ha rimesso a nuovo i muscoli, e anche la psiche, non solo di ciclisti, portandoli a vincere dodici mondiali e un’olimpiade, ma anche dei pallavolisti azzurri e delle ragazze della Teodora.

Resistere per tanti anni significa anche saper migliorare continuamente, vero?

"Fra ciclismo e pallavolo ho fatto esperienze in mezzo mondo. Con la nazionale di volley sono stato un mese negli States, li abbiamo girati in lungo e in largo, ho frequentato molte università e ho avuto modo di conoscere le frontiere più avanzate della fisioterapia. Mi intrufolavo ovunque, chiedevo, ho sempre imparato guardando gli altri e magari correggendo qualcosa, inserendo qualche mia intuizione. Ma non è solo questione di mani".

Nel senso?

"Con gli atleti ho sempre avviato un dialogo, quando ogni giorno a fine gara ti devi occupare dei muscoli di una persona stesa su un lettino non puoi non occuparti anche dei suoi pensieri, dei suoi problemi. Sapere ascoltare è importante. In questo contesto mi sentivo psicologo, confessore…Pensi che con Gimondi ho anche dormito nello stesso letto perché non ‘c’erano altre stanze. Che tristezza al funerale…Lo sa che nel ’63 eravamo dilettanti assieme e alla mia ultima corsa in Friuli, lui utilizzò il mio casco perché aveva dimenticato il proprio?"

Maioli, ci torniamo. Parliamo della sua infanzia. Dove è nato?

"In casa, alla chiusa di San Marco, un anno prima che l’Italia entrasse in guerra! Il babbo, Secondo, e la mamma, Vilde, erano contadini. In casa eravamo in tredici, c’erano i tre fratelli e le due sorelle del babbo, alcuni erano sposati, tre cuginetti, i nonni…"

Al passaggio del fronte aveva più di cinque anni…cosa ricorda?

"Pensi che la casa era fra due fuochi, gli alleati erano sul Ronco. Il babbo e gli zii avevano costruito un rifugio nella buca delle barbabietole, eravamo in quaranta lì dentro, un giorno una granata centrò il tetto fortificato, ricordo un gran polverone, ma nessun ferito. Ecco, in quel giorno…dopo poi sfollammo…io capii cosa fosse la guerra, fino ad allora mi sembrava un gioco con tutti quei traccianti luminosi!"

Dopo la guerra, la scuola…

"A Borgo Montone, andai in prima a cinque anni. Dopo la quinta feci la sesta, poi l’Avviamento e le Tecniche, cinque anni, a Ravenna, ai prati di Classe, dietro alla Classense. Mi diplomai in impiantistica e disegno. Ho potuto studiare perché i miei non avevano problemi economici, furono i primi a utilizzare le macchine agricole per conto di terzi. E poi le ruspe, gli escavatori, i grandi lavori in giro per l’Italia. E quando potevo, davo una mano".

Il ciclismo come viene fuori?

"Cominciai a pedale con la bici della fidanzata di zio Amleto, quando veniva a casa…io scorazzavo sulla carraia, poi quando andavo a scuola a Ravenna, ovviamente in bicicletta, facevo a gara con i compagni. A 15 anni iniziai a correre con la ‘Rinascita’ anche se mamma non aveva piacere. Nel ’55 la prima gara a Villa S. Martino, esordienti, e subito vinsi. Per tre anni abbinai studio e corse, a 18 anni passai dilettante, andavo bene in salita e nelle volate. Ho vinto 24 volte, un giorno Luciano Pezzi che mi aveva visto in gara a Rimini mi offrì un posto da professionista nella sua squadra, la Ghigi, avevo 20 anni, rifiutai. Poi nel ’62 chiusi l’attività, c’era il militare di mezzo e mi sembrava di aver esaurito la carica".

A quel punto si trattava di trovare un lavoro…

"Erano gli anni dell’Anic, feci domanda, l’esaminatore mi promosse, poi nessuno mi chiamò. Capii poco dopo cosa fosse accaduto. Qualcuno mi suggerì di chiedere a don Mario, il prete di San Marco. Mi rispose che era stato avvicinato per sapere dei trascorsi politici della mia famiglia, un nonno socialista reso invalido dai fascisti, lo zio partigiano…Informazioni negative! All’ epoca era così: all’Anic non entrava chi era in odore di sinistra. Ma tutto questo fu la mia fortuna!"

Cosa accadde?

"Pochi giorni dopo, Oscar Minzoni, della Rinascita, mi informò di due corsi per massaggiatore, a Ferrara e a Urbino. Puntai su Ferrara, tre sere alla settimana, così potevo lavorare nel nostro podere. Nel frattempo, nel ’63, mi ero sposato con Francesca, ci eravamo conosciuti alla ‘Strocchi’ alla festa della Rinascita!"

Dall’Anic al massaggio, un bel salto!

"Da quando correvo la figura del massaggiatore mi aveva affascinato. A cominciare da Minzoni, bravissimo anche con l’agopuntura…Avevo conosciuto Italo Villa, massaggiatore di Pambianco, pareva un santone, grande ascendente sugli atleti! L’ho poi ritrovato alla Salvarani".

Quando entrò nel giro del professionismo?

"Nel ’66, fu Pezzi a chiamarmi alla Salvarani e lì incontrai Gimondi che con me ha vinto due Giri. Nel ’69 fui promosso primo massaggiatore, da marzo a ottobre sempre in giro per l’Italia e l’Europa. All’epoca il massaggiatore era anche il dietista, mi alzavo alle 4 a preparare i sacchetti con i panini! Poi il massaggio defaticante, ma solo alcune ore dopo l’arrivo. Adesso è diverso, i corridori acquietano i muscoli, in fibrillazione, pedalando sulla cyclette, un esercizio che serve anche come recupero dal punto di vista cardiaco e con il massaggio si può intervenire subito dopo. E nel ’69 diventai massaggiatore anche della squadra azzurra. Poi le Olimpiadi, i mondiali… sempre con umiltà, grande rispetto per il campione, ma anche per i gregari".

D’altronde lei veniva dalle corse, ne ha conosciuto le fatiche, uguali per tutti!

"Proprio così. E tutti avevano fiducia in me. Poi sono nate le amicizie, come con Gimondi, con Eddy Merckx e sua moglie. D’altronde si stava insieme per settimane, al Giro d’Italia, al Tour, alla Vuelta…Poi la Nazionale, soprattutto pista, con gli Azzurri ho smesso nel 2015, oltre 40 anni di attività: i miei ‘ragazzi’ hanno vinto dodici mondiali, l’ultimo nel ’73, Gimondi, a Barcellona, quando batté Merckx, e due medaglie olimpiche, Atlanta ’96: Colinelli e Martinelli".

Lei per qualche anno ha anche lavorato in ospedale.

"Sì, nel ’73. Mi ero specializzato in fisioterapia e così ho fatto esperienza in ospedale e poco dopo ho aperto lo studio, qui in casa. In sostanza da allora al 2015 ho abbinato il lavoro di massaggiatore per gli Azzurri con quello privato. E quando dico Azzurri non parlo solo del ciclismo, ma anche della pallavolo, per dieci anni dal 1981: un mondiale, tre europei, due universiadi e due giochi del Mediterraneo! Per non dire della Teodora".

Parliamone invece.

"Ho seguito le ragazze per dieci anni, a partire dal ’77. Ed è stato uno scudetto dietro l’altro, erano gli anni d’oro! Nel ’76 ero stato il massaggiatore anche della Robur e per un anno seguii pure i calciatori del Russi. Intanto mia figlia, Roberta, cresceva, è diventata docente di educazione fisica e da un po’ allena la giovanile di pallavolo di Modena. E quando vanno alle finali nazionali, io intervengo come fisioterapista. Una cosa è certa: non ho nessuna intenzione di smettere di lavorare…il mio studio è sempre affollato".