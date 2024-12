"Il fiume Montone sommerso dal legname"

Pulire la vegetazione, rimuovere il legname accatastato e intervenire quanto prima per la messa in sicurezza del fiume Montone.

È quanto chiedono fermamente i residenti e le aziende agricole radunati nel Comitato Montone via Corleto a Faenza, che possiedono terreni, immobili o lavorano nelle vicinanze del tratto faentino del fiume, nella prima campagna.

Una zona che in effetti era stata interessata dall’alluvione del maggio 2023 "e in totale sono quattro le esondazioni che si sono verificate negli ultimi mesi", spiega Davide Servadei, agricoltore afferente al comitato che vuole andare dritto al nocciolo della questione: "Quel tratto è praticamente abbandonato dal punto di vista delle pulizie, nel senso che sono stati eseguiti lavori in vari tratti del fiume, ma non in quel punto".

Ed è proprio in quella zona del fiume che la vegetazione si presenta effettivamente incontrollata all’occhio umano. "C’è bisogno di un intervento strutturale, e non capiamo questa ostinazione ad ignorare le nostre richieste – prosegue l’agricoltore –, abbiamo scritto alle Prefetture, alla Regione e agli enti locali. La situazione è sempre la stessa e non ci da sicurezza".

Complessivamente, "abbiamo raccolto circa 500 firme, di aziende, di proprietari, di imprenditori agricoli e di frontisti. Ci siamo costituiti in comitato e siamo apolitici e apartitici. Vogliamo solo chiedere alle Istituzioni di intervenire. Vorremo una prevenzione, poi se anche quando sarà pulito il fiume esonderà almeno sarà stato fatto tutto quello che si poteva" chiarisce Servadei.

Durante le recenti precipitazioni il fiume "ha raggiunto l’allerta rossa, mentre in altri tratti, dove il fiume è stato pulito e rasato non c’è stato alcun problema – fa notare ancora Servadei con preoccupazione –. Il punto è che tutti i nostri fiumi sono budelli, cioè sono incanalati e scorrono in barriere strettissime, quindi non c’è spazio per la vegetazione. Parliamo di fiumi che non sono larghi un chilometro, anzi. Il Montone nel punto più largo è di 75 metri, quindi se non è completamente pulito durante precipitazioni intense esonda per forza".

Sulla scorta di tali convinzioni secondo quanto afferma Servadei il comitato ha inviato comunicazioni a più livelli, senza però ottenere risposte.

Di recente anche nelle sedi istituzionali era stata affrontata la questione legata ai frontisti. "Chiunque vada dentro l’alveo demaniale rischia una multa e quindi non potrebbe tagliare nulla. Inoltre per eseguire quel tipo di lavorazioni servono escavatori grandi, trince forestali, e attrezzi di questo genere che non necessariamente gli agricoltori o i frontisti hanno. Quel tipo di opere di pulizia – ribadisce Servadei –, sono in corso in altre zone. Perché qui non si interviene?".

d.v.