"Il fiume Santerno è invaso da rami e grossi tronchi"

"In quel tratto del Santerno è presente un enorme catasta formata da rami e di grossi tronchi, in particolare di pioppo bianco. Una parte è stata trascinata lo scorso maggio dall’impressionante ondata di piena, ma quella più consistente deriva dal tornado dello scorso 22 luglio, con le paurose raffiche di vento che hanno letteralmente spezzato decine e decine di alberi. Considerando che ci si avvicina a un periodo, quello autunnale, durante il quale si registrano, in particolare sui nostri rilievi, precipitazioni a volte intense, se il fiume dovesse nuovamente ingrossarsi, tutta quella legna finirebbe per accumularsi a ridosso dei piloni del vicino ponte della linea ferroviaria Ferrara-Ravenna, ma anche su quelli, a Villa Pianta, del ponte lungo la statale 16 Adriatica, con tutti i pericoli che ne conseguono. Mi rendo conto che non si tratta di un’operazione semplice, ma sarebbe davvero importante che tutti quei tronchi fossero rimossi in tempi possibilmente rapidi". A segnalare questa criticità, purtroppo l’ennesima in un territorio duramente colpito da devastanti eventi meteo, è Mario Tampieri, un nostro lettore che risiede a Voltana. Il suo grido dall’allarme è relativo alla catasta di legna formatasi a ridosso dell’alveo in un tratto del fiume Santerno compreso tra Passogatto di Lugo e Villa Pianta, più o meno all’altezza di via Piantavecchia in direzione della borgata ‘Cavedone’.

Un problema tra l’altro segnalato da altre persone. "Me ne sono accorto – spiega l’uomo – alcuni giorni fa mentre facevo una passeggiata lungo l’argine dalla quale, a causa delle fitta vegetazione, la catasta ad onor del vero non è ben visibile. Avvicinandomi però al corso d’acqua e percorrendo alcune decine di metri tra le erbacce e i rovi, mi sono imbattuto in questo scenario, che quasi sicuramente non è l’unico presente lungo l’alveo del Santerno, visto che per almeno un chilometro sia a valle che a monte, di rami e tronchi tranciati dalla furia del vento ce ne sono tanti altri. L’auspicio è che chi di dovere possa attivarsi nel più breve tempo possibile per scongiurare ulteriori ed non affatto improbabili problemi che il formarsi di una diga artificiale arrecherebbe". Un simile criticità era stata segnalata alcuni giorni da un componente della sezione di Alfonsine dell’associazione della cultura rurale, anche se in quel caso riguardava un enorme catasta di legna e tronchi di alberi formatasi all’altezza, alle porte di Lavezzola, di uno dei piloni del ponte della Bastia sul fiume Reno, che segna il confine tra la nostra provincia (territorio comunale di Conselice) da quella di Ferrara (comune di Argenta).

Luigi Scardovi