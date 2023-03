Il forese nel mirino dei ladri Rubato materiale edile a una ditta Utensili e piastrelle per 5.000 euro

Circa 5.000 euro di materiale rubato tra macchinari, utensili e pure delle piastrelle, che probabilmente avrebbero dovuto essere installate a casa di un cliente. È il valore del furto che un’azienda edile del territorio ha subìto nella notte tra giovedì e ieri. L’episodio è avvenuto a San Pancrazio, dove si trovava un container dell’impresa che è stato forzato dai ladri, si presuppone utilizzando un tubo metallico e una sega circolare. Quest’ultima, secondo quanto riferito dal titolare, farebbe parte del bottino. Entrambi gli oggetti, secondo una prima ricostruzione, si trovavano infatti nei paraggi: il tubo era nello stesso cortile in cui era anche il container, mentre la sega circolare era per l’appunto sempre di proprietà del titolare dell’impresa edile e risulta tra il materiale rubato. La porta posteriore del container era chiusa con due differenti lucchetti, che purtroppo non hanno fermato i malviventi.

E così sono stati portati via un compressore verticale, un tubo per aria compressa, un decespugliatore, un set per avvitatore, una smerigliatrice circolare e una elettrica, una motosega, batterie, utensili vari e anche materiali probabilmente in procinto di essere installati a casa dei clienti: l’oggetto di maggior valore a essere scomparso sono infatti ben cento scatole di piastrelle per il pavimento del valore di 3.600 euro, a cui si aggiunge pure un piatto doccia. Ieri mattina il furto è stato denunciato alle forze dell’ordine.

L’episodio ha risvegliato i timori mai sopiti nei confronti dei furti, soprattutto nel forese, che negli anni è stato spesso bersaglio prediletto dei ladri a causa della facilità per i malviventi di utilizzare i campi e il buio per far perdere velocemente le proprie tracce.