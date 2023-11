Il Forno mercato riapre. "Ci rialziamo"

Rifugiati sopra i macchinari, freezer e impastatrici diventate le sole ancora di salvezza cui aggrapparsi – letteralmente – per salvarsi dalla corrente impetuosa del Santerno, che la notte tra il 16 e 17 maggio scorsi aveva rotto gli argini e sommerso il centro di Sant’Agata. La vetrina del loro negozio spazzata via come un fuscello. Dodici ore da incubo, per Vincenzo Comito e il cognato Orazio Panzìca, arrivati dalla Sicilia e che in pochi secondi avevano visto anni di sacrifici – e investimenti per migliaia di euro – andarsene con la fiumana. La loro – furono tratti in salvo dai vigili del fuoco arrivati col gommone – è un’immagine simbolo dell’alluvione che ha messo in ginocchio la Romagna, un dramma personale nella tragedia collettiva. A distanza di poco più di sei mesi, Vincenzo e Orazio hanno deciso di ricominciare daccapo.

E oggi, a partire dalle 16, inaugureranno la riapertura della loro attività, il Forno Mercato. Non uno, ma due locali: quello attuale, in piazza Umberto I, che fu devastato dal fiume, da utilizzare come laboratorio per il pane, e un nuovo punto vendita nella vicina via Roma, che sarà aperto al pubblico a partire dal 30 novembre, il tempo di qualche aggiustamento di natura burocratica e organizzativa.

"I fondi dello Stato? Per il momento non li abbiamo visti – spiega Orazio Panzìca –, ma speriamo che con la piattaforma Sfinge si sblocchino i primi 40mila euro. Ad aiutarci è stata principalmente un’associazione di Parma, la Amrut, che ha avviato una raccolta fondi: con circa 15mila euro ci ha consentito di ripristinare i macchinari. Altri 3300 euro sono arrivati dal nostro paese d’origine, Valledolmo in provincia di Palermo, dove ha contribuito anche il sindaco, un amico d’infanzia. Ma anche altre associazioni ci hanno dato una mano".

Per ora, un investimento complessivo da un centinaio di migliaia di euro. E i soldi restanti? "Ci hanno dato fiducia i fornitori". Vivono l’inaugurazione di oggi come una rinascita, sperando che un’Apocalisse del genere non riaccada mai più, anche se "a inizio novembre abbiamo avuto ancora paura, per fortuna la piena del Santerno è passata...".

Avevano inaugurato il forno, nuovo di zecca, dopo essersi trasferiti da Massa Lombarda, solo a gennaio di quest’anno, pochi mesi prima che l’alluvione facesse tabula rasa. Quella notte la forza dell’acqua aveva sollevato i macchinari, arrivando a sfondare il soffitto. Orazio è in Romagna dal 1997, ma fino al 2010 faceva il camionista. Poi decise di mettersi in società col cognato Vincenzo, che invece il mestiere del fornaio lo aveva imparato da bambino, alzandosi la mattina presto, prima di andare a scuola. Pochi mesi fa avevano perso tutto. Ma hanno trovato la forza di rialzarsi e ripartire. Se non da soli, quasi.

Lorenzo Priviato