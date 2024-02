Il fortunale che ci ha cambiato la vita

Per molti il 22 luglio 2023 resterà impresso nella memoria dopo che un fortunale si è abbattuto sul paese di Savarna ma ha colpito duramente anche altre zone limitrofe. Sembrava una normale giornata d’estate, faceva caldo, splendeva il sole e ognuno era impegnato nelle proprie attività quando in men che non si dica questo evento catastrofico ha cambiato per sempre l’aspetto del nostro paese abbattendo tutto ciò che ha trovato sulla sua strada.

Questo ha provocato terrore, timore tanto che alcuni di noi bambini anche adesso hanno paura di stare a giocare fuori all’aperto nelle giornate ventose.

Tutto è iniziato con un cielo nuvoloso che ha portato forte vento e una pioggia intensa che è diventata grandine, tutto era offuscato da un mix di vento e pioggia. Il rumore provocato da ciò che si rovesciava, rotolava era assordante, spaventoso fuori dalla finestra non si vedeva nulla e increduli non sapevamo che cosa ci aspettasse. Quando la calma è tornata , il vento e la pioggia si sono placati, siamo usciti fuori dalle nostre abitazioni per guardare ciò che era successo.

Ci siamo accorti che tutto era distrutto e cambiato. La gente si è riversata a piedi in piazza e lungo le strade bloccate da pini caduti, tegole e coppi , da vetri in frantumi e per qualche ora non è stato possibile uscire in strada con l’auto e in alcune zone non c’era corrente. Il cuore del nostro paese, cioè piazza Italia dove si affaccia la nostra scuola era devastato.

I grandi pini che la ombreggiavano erano caduti ed avevano trascinato con sé grandi zolle di terra che avevano provocato profonde buche, mentre le chiome si erano abbattute sulle auto parcheggiate.

La situazione non era migliore nel giardino della scuola primaria dove i grandi pini rovesciandosi hanno distrutto trascinando con sé altri alberi tra cui le acacie, la recinzione mandato in frantumi la casetta di legno in cui ci piaceva tanto giocare creando poi crateri nel terreno dovuti al sollevamento delle radici. Sul retro della scuola un pino è precipitato sulla depandance tranciandola a metà, distruggendo quasi tutti materiali che si trovavano al suo interno. Anche il nostro orto era completamente devastato ed alcune casse divelte. Nonostante la devastazione alcune delle nostre piante hanno continuato a crescere nell’abbandono del giardino. Dopo tutto siamo stati fortunati, non ci sono stati feriti e siamo riusciti a rientrare a scuola regolarmente il 15 settembre. Abbiamo dovuto riorganizzare le nostre abitudini, consapevoli di vivere in un cantiere. Vista l’inagibilità del giardino ora andiamo a giocare nel parco della parrocchia che gentilmente ringraziamo per la concessione. Ad oggi i lavori al giardino stanno proseguendo, è stato ripulito, la terra appianata, è stata costruita la base per un solido gazebo che potrà accoglierci quando svolgeremo attività all’aperto ma anche durante l’intervallo. E’ stata preparata la terra ed è stato piantato il prato che inizia a verdeggiare ed alcuni alberi che pian piano cresceranno. Speriamo di poterci al più presto riappropriare dei nostri spazi pensando al futuro e a chi verrà. La nostra scuola dopo essere stata ristrutturata sembra rinata, ha un bell’aspetto ed è ancor più confortevole per noi che passiamo lì la maggior parte del nostro tempo. Anche il paese si sta pian piano riprendendo da questo sconvolgimento, sono stati piantati alberi e molte abitazioni sono in ristrutturazione. È ancora possibile vedere traccia del fortunale attraverso le macerie lungo la strada, le antenne piegate e le case a cui alcuni mancano le tegole.

Classe 5^ A

Scuola primaria ‘Bartolotti’

di Savarna

Insegnante Sara Mariani