Il freddo di un tempo, dal ’prete’ nel letto alle Lecturae Dantis

Una volta, nelle case, l’unica stanza riscaldata era la cucina dove non c’erano termosifoni (che la gente chiamava anche ’caloriferi’) ma la ’cucina economica’, la stufa ’Becchi’ e in certi casi un ampio camino. Ricordo che mia nonna, prima di lasciare la cucina per dirigersi nella camera da letto, si avvolgeva attorno al collo uno scialle perché uscire dalla cucina voleva dire entrare in una sorta di ghiacciaia.

A volte il freddo era talmente pungente che richiedeva l’uso dello ’scaldino’ per scaldarsi le mani. Era usato soprattutto dalle nonne freddolose e consisteva in un recipiente metallico dentro al quale venivano sistemate un po’ di braci tratte dal camino e ricoperte con uno strato di cenere.

I letti venivano riscaldati con il ’prete’ e la ’suora’, strumenti che appartengono a un passato che oggi sembra lontanissimo. E per tenere caldi i piedi si confezionavano dei particolari calzettini di lana grossa che erano chiamate le scarpe da notte!

C’era gente abituata a lasciare sul ’comodino’ accanto al letto un bicchiere d’acqua e in certi inverni al mattino l’acqua aveva fatto la ’giazulena’, vale a dire un leggero strato di ghiaccio.

Una cronaca del 1870 ricorda che le Lecturae Dantis del professor Luigi Ciardi si svolgevano in un ambiente poco confortevole perché gli appassionati di Dante dovevano sopportare disagio e freddo. La stanza ’pare la Siberia’ e nemmeno la stufa reca conforto perché alle volte il rimedio è peggior del male. La stufa, infatti, ‘mandava tale un fumo di carbon fossile, di coke, che per quanto il professor Ciardi spiegasse colla sua solita erudizione il Paradiso, a me pareva di essere in una bolgia là appunto dove l’aere è muto".

Nel febbraio del 1917 la morsa del freddo ‘inchiodò’ addirittura le lancette dell’orologio pubblico della piazza. Per ‘Piccinena’, invece, un ex facchino alto e robusto, il freddo non era un problema. Senza fissa dimora, quasi sempre ubriaco, passava le notti invernali nelle stalle e se prima di dormire si trovava in tasca qualche soldo lo gettava via. E a proposito di ‘Piccinena’ vi racconto questa. Ricevuta una eredità, si mise a discutere con la madre sul modo migliore di investire il denaro. La madre lo consigliò di affidarlo alla Cassa di Risparmio, lui invece voleva aprire una osteria. "Ma ti sembra? – gli rispose la madre – E i client?" e lui a ribattere: "Ma che client! Nuietar! (Macché clienti, noi!)".

Finì i suoi giorni nel ricovero Garibaldi con le mansioni di cantiniere e, chi lo avrebbe mai detto, non beveva più. Gente così!

Franco Gàbici