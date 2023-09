Il free jazz dei Move al Lupo 340

Il finale della prima stagione di Lupo 340 (via XXVII Traversa, Arenile 340, a Cervia), sarà di quelli memorabili ed esplosivi. Sul palco salirà infatti il trio portoghesebrasiliano Move, il cui free jazz energico e urgente non è propenso a fare prigionieri. Felipe Zenicola al basso elettrico, Yedo Gibson ai sassofoni e Joao Valinho alla batteria sono collaboratori di lunga data e membri di gruppi come Rodrigo Amado Refraction Quartet e Naked Wolf. I tre musicisti sono legati da un’incrollabile consapevolezza della creazione dell’altro. Appuntamento domani alle 21.30 (organizza Area Sismica). Ingresso libero.