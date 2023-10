Il frullone, incostante e volubile

Di una persona volubile, che ruota come una banderuola e cambia spesso opinione, si diceva: "L’è coma la fója de’ bdól", è come la foglia del bidollo o pioppo nero che ha un peduncolo lungo e sottile per cui si volta al minimo soffio di vento. Era un albero sempre presente nei filari come sostegno delle viti e fonte di legname per i grossi rami tagliati ogni quattro anni. Chi era incostante e volubile veniva etichettato pure come ‘frulôn’, frullone, prendendo spunto dalle foglie delle querce che d’inverno, secche ma ancora attaccate ai rami, frullano e frusciano. ‘Frulôn’ è anche il trapano usato un tempo da chi accomodava le brocche rotte e pure l’insetto, detto la passera dei Santi, che vola rapido sui fiori.