Il fu progetto per le torri: "I piani prevedevano una piazza alberata". Il Comune: "Era arduo"

Sul salvataggio di almeno una delle due torri Hamon, Italia Nostra non si dà per vinta e rovistando nelle appendici allegate al Piano urbanistico generale, il Pug, ovvero lo strumento che in un’ottica di lungo futuro disegna lo sviluppo, spesso molto idealistico, della città, predisposto e pubblicato tre anni fa, ha concentrato l’attenzione su quanto scritto in relazione all’ex area della Sarom. Ovvero che, in virtù sia di quanto la raffineria avesse rappresentato in passato "quale impianto simbolo di una lunga fase di sviluppo economico" sia di "alcune importanti e robuste tracce della natura e dell’industria preesistenti, l’area si configura come una risorsa strategica" dal punto di vista storico-culturale al centro della quale sono collocati "i due straordinari monumenti di archeologia industriale delle torri di raffreddamento che si fronteggiano a poca distanza dal canale Candiano e dalla pineta della Monaldina, suggerendo la prefigurazione di una piazza alberata", ovvero "una grande piazza contemporanea capace di ospitare grandi eventi culturali, artistici, musicali, sportivi, sociali e ludici all’aperto, per donare alla città un luogo da sempre ‘ostile’ attraverso un radicale capovolgimento di senso".

Nell’appendice del Pug, datato 2021, le torri vengono definite "camini sonori, archeologia industriale da recuperare e rifunzionalizzare" e tali da rappresentare i segni distintivi "riconoscibili e connotanti il nuovo paesaggio urbano", due "grandi camini di archeologia industriale che il Pug intende conservare, tutelare e valorizzare". Ovvero, annota Italia Nostra, "un progetto ben diverso dall’abbattimento in atto per far posto al parco fotovoltaico" e di qui scatta l’accusa all’Amministrazione comunale di "radicale voltafaccia" oltre che di inspiegabile silenzio del sindaco di fronte all’asserita contraddittorietà fra il quadro tratteggiato nell’appendice del Pug e la realizzazione di un parco fotovoltaico.

Italia Nostra giunge anche a sostenere che il piano dorma "da tre anni nel cassetto" e venga ora "annullato sotto silenzio" per quanto riguarda il comparto ex Sarom e conclude chiedendo al sindaco di intervenire presso Eni per salvare almeno la torre ancora integra, "oppure si dimetta".

A fronte delle affermazioni di Italia Nostra, l’assessore all’urbanistica Federica De Conte è netta nelle contestazioni. "In primo luogo è necessaria una premessa: quel Pug non è nascosto nei cassetti, semplicemente non è operativo, lo abbiamo solo pubblicato ed è aperto alle osservazioni dei cittadini. Si tratta di un Pug dinamico, che guarda molto avanti, che tratteggia, anche idealisticamente, quelli che potrebbero essere gli scenari per una Ravenna di un futuro molto avanti negli anni. In quanto dinamico è soprattutto aperto anche alle modifiche necessarie quando certe rappresentazioni cozzano con la realtà: così sarà ad esempio per i problemi evidenziati dalle drammatiche inondazioni di un anno fa, tanto che molte cose dovranno essere cambiate. In secondo luogo è bene chiarire subito che quanto è contenuto nelle appendici, come la questione relativa all’area ex Sarom, non è affatto prescrittiva, ma semplicemente indicativa, ovvero raffigurante un obiettivo ideale, di per sé possibile, ma diventato in realtà impossibile da raggiungere".

D’altronde quanti progetti inseriti nei decenni nei piani regolatori delle città, e Ravenna non è mai stata indenne, hanno contenuto obiettivi rimasti per sempre nel libro dei sogni e poi cancellati! Basti pensare, per fare un esempio, al canale navigabile fra Porto Corsini e Porto Garibaldi, via pialassa della Baiona, inserito nei progetti comunali fin dal 1946 e cancellato in silenzio dal Prg solo nel 1993 dopo decine di progetti diversi. L’impossibilità di concretizzare l’idea della grande piazza pubblica immersa nel verde indicata per l’area ex Sarom (che, è bene ribadirlo, fino ad oggi è sempre stata di proprietà privata) è apparsa evidente quando si è cominciato a fare seriamente i conti con due ordini di motivi: i costi per la ristrutturazione delle torri e ancora più i costi, oltre alle difficoltà, di disinquinare l’area, occupata per oltre trent’anni da una raffineria di petrolio, al fine di farla diventare fruibile dal pubblico.

Spiega Federica Del Conte: "La bonifica fatta da Eni ha portato l’area in classe B, ovvero utilizzabile solo a fini produttivi. Per l’utilizzo pubblico la bonifica deve essere di classe A, un obiettivo ben arduo oltre che costoso: basti pensare per quanti anni sono rimasti fermi i lavori nell’ex caserma militare di via Bixio per la sola presenza di due cisterne interrate!" Da parte sua il sindaco Michele De Pascale evidenzia come sia fuori discussione "il fatto che il Comune sin dagli anni 90 abbia sempre dato piena disponibilità alla proprietà per la valorizzazione e il recupero dell’area preservando entrambe o almeno una delle torri Hamon. Questa amministrazione è sempre stata coerente con questa impostazione. Queste possibilità, indicazioni, e lo sottolineo, non vincoli, presenti nel Psc vigente, lo sarebbero ovviamente state anche nel nuovo Pug. La proprietà è però giunta alla conclusione che il recupero non è possibile e ha deciso, al fine di alienare l’area all’Autorità portuale, di procedere alla demolizione delle torri, su cui il Comune già si è più volte espresso".

Carlo Raggi