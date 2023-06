Il funerale della docente Rossi "Elisa, grazie per averti incontrata"

Il dolore per una morte (all’apparenza) assurda non si può spiegare. E il dolore per Elisa non è misurabile. Si sono svolti ieri pomeriggio alle 16 nella chiesa di Sant’Apollinare in Classe i funerali di Elisa Rossi, la 51enne trovata morta in acqua nella notte tra venerdì e sabato scorso a Marina di Ravenna. Rossi era vice preside dell’Istituto ’Novello’ (ruolo che ha ricoperto per oltre 20 anni), oltre che insegnante di italiano alla ’Pascoli’. Una collega di scuola, nel corso della cerimonia funebre, l’ha ricordata con parole toccanti: "Elisa, in questi anni hai visto alternarsi bambini, colleghi, presidì con i quali hai instaurato un rapporto che poche parole non bastano certo a raccontare. La tua vita l’hai trascorsa e tutta spesa in una pienezza di cuore. Hai sempre saputo conciliare gli impegni scolastici e la cura della tua famiglia (Rossi ha tre figli, presenti al funerale, ndr)e di tutti i tuoi cari. Nel dolore che ora lasci loro, sappiamo che i tuoi figli saranno grati per avere avuto una madre come te carissima Elisa".

Ancora: "Grazie Elisa. Elisa, le tue colleghe della ’Pascoli’, noi ti vogliamo bene. Ognuna di noi ha un saluto per te, nel profondo del nostro cuore. Elisa ti siamo grati per aver fatto parte della nostra vita". All’uscita Catia Gori ha cantato una canzone accompagnata da una chitarra. Rossi è deceduta dopo essere caduta da un pontile del RYC di Marina di Ravenna a margine di una giornata trascorsa in barca con amici. Sul fronte delle verifiche della capitaneria di porto, si è in attesa dei risultati dell’autopsia eseguita venerdì scorso dal medico legale. Dalla sua relazione si attende di capire se la morte della 51enne, che secondo quanto ricostruito dagli inquirenti è avvenuta dopo una caduta in acqua da un pontile sul quale era uscita per andare alla toilette e per fumare dopo avere preparato la cena per gli amici, sia giunta per annegamento.