Il funerale di Stefano Poletti. Ieri l’addio al 59enne, vittima di un incidente sul lavoro

Sono stati celebrati i i funerali di Stefano Poletti, il 59enne morto in un incidente al Polo chimico mercoledì mattina. La salma è partita dalla camera mortuaria di Ravenna per essere poi sepolta nel cimitero di San Bartolo, dove Poletti viveva con la moglie. Alla cerimonia funebre hanno partecipato un centinaio di persone. Poletti sarebbe dovuto andare in pensione nei prossimi mesi. I due uomini erano impegnati a spianare il terreno per fare spazio a edifici funzionali alle ditte in appalto che operano nel complesso del petrolchimico e fanno manutenzione. Sembra che Poletti a un certo punto sia sceso dal mezzo in cui si trovava e si sia diretto a piedi verso il collega, per finire poi travolto dall’altro in retromarcia. Il 59enne non ha purtroppo avuto scampo. A chiamare i soccorsi il collega che lo ha investito. Sull’incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti.