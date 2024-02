Il Futura si porta a casa il derby faentino. La Compagnia dell’Albero cede al fotofinish

Il Faenza Futura Basket vince il derby faentino superando 66-45 il Faenza Basket Project, che resta così ultimo da solo. Perde nel finale la Compagnia dell’Albero Ravenna caduta al fotofinish 58-57 in casa con Bellaria. Nel prossimo turno il Faenza Futura, domenica ospiterà la Tiberius Rimini. Martedì 20 toccherà al Faenza Basket, di scena alle 20.30 a Forlì con l’Aics, mentre la Compagnia dell’Albero giocherà mercoledì 21 alle 21.30 a Cattolica.

Il tabellino del Faenza Basket Project: Pezzi 7, Capucci 2, Bottau, Gentili, Mondini 6, Anghileanu 6, Albonetti, Melandri 8, Marziali 2, Santo 9, Biavati 3, Draben 2. All.: Saragoni. Il tabellino del Faenza Futura: Boero 9, Guerra, Liverani 6, Samori 8, Lullo 1, Spiriti 5, Silimbani 12, Cortesi 3, Pontillo 1, Morsiani 6, Tempesti 10, Pirini 5. All.: Bertozzi Il tabellino di Ravenna: Bergamaschi G. 11, Ndiaye 1, Schiavone 17, Di Nardo ne, Casadio, Polyeshchuk 6, Mazzotti 6, Petullà 3, Tugnoli 11, Festa 2, Cirilli, Chiarini ne. All.: Bergamaschi T.

Classifica: Aics Forlì 28; Tigers Forlì 26; Bellaria Basket 24; Tiberius Rimini* e Faenza Futura Basket 22; Lions Academy Coriano 14; Sporting Cattolica e Sunrise Rimini 12; Compagnia dell’Albero Ravenna 10; Eagles Morciano* 8; Libertas Green Forlì 6; Stella Rimini 4; Faenza Basket Project* 2. * già riposato