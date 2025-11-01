Il futuro dei 50 capanni balneari. Solo tre possono restare, 16 andranno smontati e ricostruiti

Si avvicina la scadenza del 21 dicembre per l’abbattimento dei capanni marittimi nel comune di Ravenna. La questione riguarda circa 70 manufatti (alcuni dei quali sono stati nel frattempo già smontati e rimossi) e di loro, solo tre possono rimanere dove sono e come sono. Lo studio d’incidenza ambientale, commissionato dal Comune e facente parte integrante del Bando per l’assegnazione di una concessione demaniale temporanea per la delocalizzazione dei capanni (bando assegnato all’Associazione capannisti balneari Ravenna), ha individuato 50 postazioni compatibili dal punto di vista paesaggistico per la delocalizzazione dei capanni balneari.

Il progetto unitario di riqualificazione presentato in Comune il 14 ottobre scorso dall’Associazione Capannisti, prevede quindi l’installazione di 50 capanni nelle aree individuate dallo studio ambientale. L’obiettivo del progetto è quello di salvare quanti più capanni esistenti fosse possibile, nonostante la difficoltà di delocalizzare strutture in buona parte dei casi vecchie di 60-70 anni; è stata valutata la possibilità effettiva di recuperare 16 capanni esistenti, oltre ai 3 che potranno rimanere nella loro posizione originaria. Gli altri 31 capanni saranno di nuova realizzazione, ricostruzione che avverrà secondo le modalità progettuali che sono state definite dall’architetto Gianluca Minguzzi (Officina di Architettura), all’interno del progetto presentato.

"Si tratta – spiega l’assessore a Urbanistica e Lavori pubblici Massimo Cameliani – di un percorso che abbiamo condiviso con l’associazione capannisti e abbiamo lavorato per una soluzione condivisa rispettosa sia delle normative demaniali e di tutela dell’ambiente sia delle comprensibili aspettative di coloro che per anni hanno avuto i disposizione i capanni".

Di fatto, dopo il 21 dicembre solo tre capanni potranno stare dove sono mentre gli altri dovranno essere o rimossi, quando è possibile smontati e rimontati (in 16 casi) – in questo caso scatterebbe una deroga alle demolizioni - oppure abbattuti e liberati gli spazi. Dopodiché inizierà l’operazione di ricollocazione negli spazi che sono stati definiti. Non sopra le dune, come è oggi per la gran parte, ma a 10 metri dalla base della duna lato mare. Le aree interessate dall’operazione vanno da Marina Romea (tra il bagno Pineta e il bagno Romea) a Punta Marina, tra il bagno Nautilus e il Perla. "I capanni che verranno ricostruiti – spiega l’architetto Minguzzi – saranno fondamentalmente di due tipologie: una di 4 metri quadrati e una di 6 metri quadrati. La forma sarà quella classica rettangolare con il tetto a due falde. Per quel che riguarda i colori, rispetto alle tinte esistenti, spesso forti con blu e rossi molto accesi e di fatto un poco mimetizzati dalla vegetazione, ora i capanni saranno più in vista e le colorazioni possibili saranno decisamente meno sature e più orientate ai colori naturali del contesto marittimo". Le autorizzazioni dovrebbero arrivare prima di Natale.

Intanto, non si placa la polemica per la strada imboccata dal Comune. In una nota resa nota ieri, Italia Nostra spiega che là "dove sono sorti i capanni, lì si sono accresciute le dune, è stata conservata la biodiversità e la costa è stata preservata dagli sbancamenti". Quella messa in atto dal Comune di Ravenna, secondo Italia Nostra, è "un’operazione antistorica e priva di senso" e l’associazione "ha chiesto una sospensiva per gli abbattimenti e arrivare alla discussione del ricorso e i tempi della discussione dovrebbero essere piuttosto celeri".

Giorgio Costa