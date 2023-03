Il futuro dei cattolici non dipende solamente dal Pd

di Giovanni Sansoni

Leggo, con la massima concentrazione, la lettera pubblicata il 2 marzo sul Resto del Carlino di Ravenna (titolata ’Il futuro del Pd dipende anche da noi cattolici’, firmata da Aldo Preda, Livia Molducci, Idio Baldrati ndr) rimanendo estremamente sconcertato pensando al passato quando esisteva un partito che pretendeva di rappresentare, in esclusiva, la componente di una espressione religiosa.

Ripeto sconcertato per il semplice motivo che, da buon cattolico, ho sempre ritenuto che la ispirazione religiosa non possa appartenere ad una fazione politica , ma debba essere rappresentata in tutte le organizzazioni di carattere civile e politico che si ispirino ai crismi della correttezza, della onestà e del buon comportamento che sono alla base di ogni professione religiosa.

Sta bene che anche i cattolici siano presenti nel Partito Democratico come, in massa, sono presenti in tanti altri partiti, ma non sono d’accordo che la loro qualifica di cattolici debba rappresentare una chiave di potere all’interno di un organismo civile per ottenere chissà quali posizioni di potere o di prestigio.

Riferendomi al partito citato all’inizio ricordo bene i dissidi e le diatribe tra gli esponenti simpatizzanti di destra o di sinistra che, aggiunti ad altre motivazioni fondamentali, hanno condotto al dissolvimento totale ed ed alla disgregazione verso altre formzioni politiche.

Ora ricominciano da capo e pretendono che la propria convinzione di carattere religioso possa rappresentare un valore aggiunto per assumere potere in organismi che, per costituzione, non si occupano solo di problematiche di carattere morale, ma si devono impegnare nella risoluzione dei gravi problemi materiali che assillano i cittadini. Cattolici, non cattolici, laici o atei , che siano, non devono strumentalizzare le loro ideologie al fine di ottenere qualcosa di ritorno.

Il futuro del Partito Democratico e di tutti i partiti o movimenti dipende dai comportamenti, dalle idee e dalle professionalità e non dalle ispirazioni o dalle lusinghe.