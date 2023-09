Il futuro dei porti italiani "Privati tra i gestori, prioritaria la sicurezza"

Il governo annuncia di voler riformare la normativa sulla portualità e il Partito Democratico elabora una risoluzione in 22 punti per confrontarsi con le principali categorie del cluster e uscire dalla logica del partito. E lo ha fatto a Ravenna, alla Festa nazionale dell’Unità, davanti a una platea qualificata di segretari di Cgil, Cisl e Uil, presidenti e direttori delle associazioni di armatori, terminalisti, servizi tecnico nautici, lavoratori delle Compagnie portuali di Ravenna, Civitavecchia, Livorno, Venezia e Trieste. L’incontro, aperto dall’onorevole Ouidad Bakkali e coordinato da Davide Gariglio ex parlamentare esperto di logistica e trasporti, è iniziato con un minuto di silenzio per le vittime dell’incidente sul lavoro a Brandizzo. Non è stato un caso, perché il tema del lavoro è uno dei tre punti fondamentali della risoluzione dei dem, insieme a quelli della governance e dell’adeguamento ai cambiamenti dalla logistica al clima. "In Italia si muore ancora sul lavoro in ambiti diversi, uno di questi sono i porti", ha detto Valentina Ghio, prima firmataria della risoluzione, a cui è toccato il compito di spiegare la posizione del Pd sull’ingresso dei privati nei porti e sull’autonomia differenziata. "Per garantire la sicurezza – ha detto – è necessaria una formazione specifica anche in relazione all’evoluzione tecnologica in atto" e richiamando gli infortuni nel settore dei trasporti, ricorda "uno dei punti su cui ci siamo battuti di più, è rendere attuativo il fondo per l’incentivazione al pensionamento". Sulla governance, "chiediamo che siano semplificata, c’è una pletora di autorizzazioni, bisogna evitare i localismi e difendere la centralità dello Stato".

Un richiamo alla necessità di coinvolgere maggiormente le Regioni è venuto dall’assessore regionale alle infrastrutture Andrea Corsini. "Hanno un ruolo fondamentale nella gestione delle risorse e nella pianificazione del sistema dei trasporti", ma ha concordato sul fatto che "serve un maggior ruolo dello Stato nel coordinamento degli investimenti pubblici perché siano più efficaci e per evitare sprechi e duplicazioni". A proposito di zona logistica semplificata, l’assessore ha ricordato che "sul tavolo del ministero giace da un anno e mezzo il provvedimento approvato dalla Regione Emilia Romagna, un progetto concepito come un grande patto fra il porto di Ravenna, la logistica e la manifattura". Nel dibattito, in particolare gli armatori hanno sottolineato che le restrittive normative europee possono creare danni all’economia del nostro Paese e hanno evidenziato che la valenza del traffico portuale non è data solo dai container, ma anche dalle merci alla rinfusa e su rotabile che creano occupazione e valore aggiunto.

Claudio Tarlazzil segretario nazionale Cisl ha aggiunto: "Vendere i porti è come vendere la propria casa. Anzi, è come vendere la porta di casa propria".