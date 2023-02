Il futuro del Mar "Museo che produce cultura con spazio per i giovani e la sperimentazione"

Da pochi giorni al Mar sono state inaugurate le due mostre dedicate ai bambini: ‘Illustrazioni sonore’ e ‘Poetica del gioco’ sul lavoro del giocattolaio Roberto Papetti. Allo stesso tempo nel museo di via di Roma non si fermano i cantieri per il riallestimento delle collezioni permanenti. Il direttore Roberto Cantagalli fa il punto sui lavori e sul futuro del museo.

Direttore, a che punto è il riallestimento delle collezioni?

"Al momento sono in attività due cantieri, uno al piano terra è dedicato al riallestimento della collezione dei mosaici contemporanei. Sarà un percorso interessante che racconta in chiave diversa i mosaici della collezione, a partire dalla celebre mostra del 1959 fino alle ultime opere acquisite alla Biennale".

Quando è prevista la fine dei lavori?

"Era prevista a inizio aprile, slitterà alla fine di aprile perché stiamo realizzando anche alcuni interventi legati all’accessibilità. E poi c’è stato un piccolo rallentamento sull’approvvigionamento dei materiali".

L’altro cantiere dov’è?

"Al secondo piano, nell’ala delle cellette sulla quale non si interveniva da decenni. Gli interventi riguarderanno l’illuminazione, l’organizzazione degli ambienti, la pavimentazione, compresa quella del percorso che porta al Contemporaneo. Verrà allestita una nuova area con opere del ’700 e ’800 attualmente nei depositi che meritano di essere esposte. Quest’ultima parte sarà completata il prossimo anno. Abbiamo anche un altro obiettivo".

Quale?

"Intervenire con un’illuminazione più consona nel corridoio centrale che termina con una notevole pala del Vasari che, attualmente, quasi non si nota".

Per il Mar è iniziato un nuovo corso rispetto alla storia passata?

"Non amo i confronti con il passato. Di sicuro questo museo ha una storia importante e ho intenzione di capitalizzare quanto fatto finora. Il Mar deve essere un museo che progetta e produce cultura, dove trovino posto i giovani, sia artisti che curatori. Dove si sperimenti. Abbiamo in ballo anche una serie di progetti europei e una collaborazione con l’Università".

In cosa consiste la collaborazione con l’Università?

"È un progetto con Beni culturali e prevede per gli studenti lezioni che si terranno qui al Mar".

Vorremmo stipulare accordi anche con l’Istituto musicale Verdi e stiamo ovviamente lavorando alla mostra per la prossima Biennale. Insomma di lavoro ce n’è tanto".

Come è andata la mostra ’Prodigy Kid’? Che numeri ha fatto?

"I numeri verranno comunicati a breve. In ogni modo complessivamente è andata bene".

L’opera di Sol LeWitt che ha suscitato tante polemiche verrà nuovamente esposta?

"Gli interventi al museo prevedono un ampliamento degli spazi espositivi, il prossimo anno, conclusi tutti i lavori, valuteremo se esporla. Di sicuro dovrà essere valorizzata al pari di tutte le altre opere presenti al Mar".

Annamaria Corrado