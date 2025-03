Il futuro del porto: "È la chiave di volta dell’economia regionale"

"Il porto di Ravenna come infrastruttura strategica per l’intera regione, specie dopo l’avvio della Zona logistica semplificata. E il miglioramento infrastrutturale dell’area ravennate è intimamente legato allo sviluppo di questa infrastruttura che è la chiave di volta dell’economia regionale e non solo". L’assessora regionale Irene Priolo (Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e trasporti, Infrastrutture) ha fatto tappa ieri a Ravenna dove, insieme alla presidente della Provincia Valentina Palli, ha incontrato sindaci e sindache della provincia che le hanno presentato un documento strategico ad hoc. L’incontro è stato un’occasione per fare il punto sulle infrastrutture che interessano da vicino l’area ravennate, partendo dal ruolo centrale del porto e della quarta corsia dinamica dell’A14 con sullo sfondo, per le ferrovie, complicazioni legate al potenziamento della linea Castel-Bolognese-Ravenna, del nodo di Solarolo e delle disastrose condizioni della Faenza-Firenze. Intanto il potenziamento della via Ravegnana tra Ravenna e Forlì non ha fondi a disposizione ("abbiamo avviato una interlocuzione con Anas per capire se vi saranno fondi, ma questo dipende dalla dotazione che il governo mette in campo. Servono 330 milioni che non ci sono" ha detto Irene Priolo); così come per la nuova Romea tra Ravenna e Mestre "siamo ancora più indietro, visto che non solo non ci sono i fondi, ma non c’è neppure un progetto che tenga conto del contesto ambientalmente delicato che l’infrastruttura attraversa. Per non dire che serve un accordo anche con la Regione Veneto". Per quel che riguarda l’alternativa alla nuova Romea, vale a dire il miglioramento della statale Adriatica tra Ravenna e Ferrara, mancano fondi per circa un miliardo. Elementi che danneggiano non poco la competitività del porto di Ravenna e delle merci che vi gravitano.

Rfi va invece avanti sul bypass ferroviario del Candiano, dove ci sono risorse per 26 milioni. Avanzano anche i lavori per la nuova infrastruttura ferroviaria in sinistra Candiano, mentre per quella lato destro del Candiano le operazioni procedono più a rilento. L’obiettivo, con la realizzazione delle nuove stazioni merci sinistra e destra Candiano, è quello di avvicinare la destinazione dei treni merci alle aree di carico e scarico interne al comprensorio portuale, evitando lo stop intermedio nella stazione ferroviaria di Ravenna che potrà dire addio allo scalo merci in area urbana. Sempre in ambito ferroviario il perimetro di azione riguarda la Ravenna-Rimini e la linea Castel-Bolognese-Ravenna, nonché il quadruplicamento della Bologna-Castelbolognese. Qui uno dei problemi è il nodo di Solarolo e, ha detto Irene Priolo, "siamo in attesa di un progetto che raccolga il consenso della comunità locale". "Entro la fine del 2025 – ha detto Valentina Palli – è nostra intenzione sviluppare e approvare il Piano territoriale di area vasta (Ptav), lo strumento urbanistico provinciale dove il tema infrastrutturale, in stretta correlazione con la gestione post alluvioni, sarà una delle voci predominanti". Infine i ponti: la Provincia ne gestisce 312. " Su questo fronte – ha detto Palli – passiamo la mano alla struttura commissariale e speriamo in un’accelerazione, ma a oggi non c’è copertura finanziaria. Solo per il ponte di Traversara, della Pungella, è prevista la demolizione, e probabilmente sarà confermata nell’ordinanza 13ter che dovrebbe uscire a giorni. E così pure c’è un progetto per alzare il ponte delle Grazie a Faenza".

Giorgio Costa