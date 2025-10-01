"Il futuro del turismo passa dall’AI. Ma attenzione ai collegamenti"

Il turismo in Romagna sta attraversando una fase di forte trasformazione. L’ultima estate ha messo in evidenza criticità, acceso polemiche e alimentato discussioni, ma non sempre il dibattito pubblico ha saputo affrontare le questioni realmente decisive per questo comparto. Troppo spesso ci si è fermati alle contingenze, tralasciando i nodi strutturali. Tra le soluzioni: trasporti, riqualificazioni, accorpamento di imprese, puntare sui servizi per 12 mesi all’anno. Pare questa la ricetta per rilanciare il turismo della Romagna visto che le vacanze sono cambiate. Periodi di permanenza maggiori, richiesta di qualità e intelligenza artificiale sono le nuove sfide. L’aggiornamento della "cartolina" del turismo romagnolo passa attraverso l’evoluzione delle tecnologie, la gestione degli effetti dei cambiamenti climatici e la capacità di intercettare nuove abitudini di viaggio. In questa prospettiva si è collocato l’evento ‘Una nuova visione del turismo in Romagna’, ieri al Mare Pineta Resort di Milano Marittima, nell’ambito dell’80° anniversario di Cna Ravenna. Il convegno, presieduto dal presidente di Cna Ravenna Matteo Leoni, si è aperta con i saluti istituzionali del sindaco di Cervia Mattia Missiroli, del presidente della Cna Comunale di Cervia Francesco Magnani e della presidente di Cna Turismo e Commercio Emilia-Romagna, Laura Sillato. Poi una sessione di contributi di ricerca, coordinata da Nevio Salimbeni, responsabile di Cna Turismo e Commercio Ravenna e componente della cabina di regia di Visit Romagna, a cui hanno partecipato Mirko Lalli, ceo e fondatore di Data Appeal, Giuseppe Giaccardi, Ceo e fondatore dello studio Giaccardi & Associati, e Guido Caselli, vicesegretario e direttore centro studi e ricerche di Unioncamere Emilia-Romagna.

Sulle strategie per il futuro sono intervenuti il governatore dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale, il presidente di VisitRomagna e sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad e il segretario nazionale Cna, Otello Gregorini. "Nel turismo non ci sono crolli ma difficoltà – ha dichiarato Leoni in apertura dell’appuntamento –. Poi c’è l’incertezza delle concessioni balneari. Oggi possiamo dire che il primo problema del comparto turistico è la forte stagionalità di pochi mesi che non paga in termini di margini e crea complessa la creazione di un mercato del lavoro più stabile. Manca però da tempo una ricerca con dati legati a ogni singola città, dobbiamo capire meglio come siamo percepiti e dove lavorare. Dobbiamo capire le esigenze dei turisti e quali sono le prospettive future. Tre gli ambiti dove si deve investire di più: trasporti, riqualificazione e modifica della ‘cartolina romagnola’ con nuove offerte e prodotti". "Occorre interrogarsi sua quale sia lo spazio fattuale per chi si occupa del turismo – ha detto il sindaco Mattia Missiroli –. Siamo una città lontana dagli aeroporti e fuori dalla via Emilia. Ma dobbiamo guardare i punti di sviluppo e ci sono grandi margini di miglioramento. Occorre però fare delle scelte. Siamo la sesta città di Italia per numero di strutture alberghiere. Dobbiamo smarcarci tutti dal campanilismo: occorre essere aperti e far muovere i turisti".

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale ha poi spiegato che "ci troviamo davanti ad alcune evoluzioni del mondo del turismo e del mondo che orientano le scelte delle persone, che non sono sempre controllabili. L’uso dell’intelligenza artificiale nella scelta della destinazione, ad esempio, ci può preoccupare o stimolare ma non dipende dalla nostra volontà. Dobbiamo scegliere se intercettare il cambiamento o subirlo. Ci sono però alcuni elementi sui quali, anche se si usa l’intelligenza artificiale, possiamo puntare. Pensiamo ai turisti di prossimità che sono una sicurezza con i quali dobbiamo continuare a essere competitivi, ad esempio con l’uso dei treni e favorendo i collegamenti. Un altro punto è quello di avere una capacità diversa di essere attrattivi rispetto al turismo internazionale con un occhio agli aeroporti".

Ilaria Bedeschi