Il futuro della Damiano: "L’istituto comprensivo non sarà soppresso"

L’istituto comprensivo Damiano non sarà soppresso, né sarà accorpato alla Novello. Insomma è salvo. Anche se, a partire dal 2027, la scuola media di via Ghiselli dovrà traslocare perché il Comune ha deciso di non rinnovare il contratto d’affitto con l’istituto religioso che è proprietario dell’immobile. Questo il risultato più importante dell’incontro che ieri pomeriggio ha visto attorno a un tavolo l’assessora alla scuola, Francesca Impellizzeri, e i sindacati. Un passo avanti significativo, dopo le polemiche delle ultime settimane e un incontro tra Comune e docenti della Damiano che, pochi giorni fa, aveva lasciato questi ultimi tutt’altro che soddisfatti. La conferma, al termine del confronto con i sindacati, è arrivata ieri in serata dall’assessora Impellizzeri. "L’Istituto comprensivo Damiano non sarà soppresso, né accorpato" ha dichiarato, aggiungendo anche che tra pochi giorni sarà comunicato dove verrà trasferita la media attualmente in via Ghiselli. Al momento il Comune sta effettuando tutte le verifiche strutturali necessarie.

Dunque è scongiurato il pericolo di vedere soppresso l’istituto comprensivo, con conseguente trasferimento e distribuzione degli studenti nelle altre scuole del territorio. Ora manca solo l’annuncio sulla nuova sede che, ha assicurato Palazzo Merlato, sarà in centro storico. La richiesta della dirigente della Damiano era stata infatti, a suo tempo, di trovare una sede nella stessa zona della città in cui si trova attualmente e che, con la chiusura del plesso di via Ghiselli, si troverebbe senza una media. Gli studenti della Damiano, tra le più popolose della città, sono oltre 700, divisi in 15 classi: 5 prime, 5 seconde, 5 terze.

Soddisfatti i sindacati, Cgil, Cisl e Uil Scuola e Snals che ieri hanno preso parte all’incontro. "L’autonomia della Damiano è stata preservata – hanno dichiarato – e con questa soluzione non ci sarà nessuna perdita nell’organico di fatto e di diritto".

La polemica sul futuro della Damiano era scoppiata a metà settembre, dopo l’annuncio, da parte del Comune, di non aver rinnovato l’affitto per la scuola di via Ghiselli con la conseguente ridistribuzione degli studenti e delle classi in altri istituti comprensivi. Le novità sulla media Damiano, aveva spiegato all’epoca il Comune, si sarebbero inserita in una più ampia riorganizzazione della rete scolastica su cui in queste settimane era stato avviato un percorso di confronto con i soggetti coinvolti, organizzazioni sindacali, l’Ufficio scolastico territoriale e i dirigenti degli istituti comprensivi. Ma le soluzioni prospettate finora, e cioè la soppressione dell’Istituto comprensivo, poi l’accorpamento con la Novello, non erano piaciute per niente alle scuole e ai sindacati che si sono immediatamente mobilitati.

Nei giorni scorsi sulle facciate della Damiano erano anche apparsi due grandi striscioni con su scritto ‘Vogliamo una scuola nuova’ e ‘Vogliamo la nostra scuola nel nostro quartiere’.

Anche il personale aveva scritto una lettera al sindaco chiedendo di salvare la scuola e l’istituto comprensivo. Fino all’epilogo di ieri sera.

Annamaria Corrado