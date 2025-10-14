Il futuro della Damiano. Si sposterà al Mordani. Mentre le elementari andranno alla Novello

Dal 2027 la scuola media Damiano sarà interamente trasferita nell’edificio che attualmente ospita le elementari Mordani, in pieno centro, mentre queste ultime avranno la loro nuova sede nel plesso delle medie Guido Novello, all’interno del quale ci sono spazi sufficienti sia per le elementari che per le medie.

La decisione è stata comunicata ieri pomeriggio alla elementare Ricci di via Cilla, durante il consiglio d’istituto a cui hanno preso parte il sindaco, Alessandro Barattoni, e l’assessora alla scuola, Francesca Impellizzeri, proprio per annunciare il nuovo assetto deciso dall’Amministrazione comunale. Le voci su un possibile trasferimento al Mordani avevano già iniziato a circolare qualche ora prima, provocando non poche perplessità.

Ad accogliere il sindaco all’arrivo in via Cilla, ieri, è stato un sit-in organizzato dalla scuola con i bambini che reggevano la maggior parte dei cartelli. Tante le scritte per un solo concetto: mantenere la media Damiano nel quartiere in cui si trova oggi. "Vogliamo la nostra scuola, vogliamo la nostra scuola", hanno continuato a ripetere bambini, genitori e insegnanti anche dopo che sindaco e assessora erano entrati. Tutto è nato quando l’amministrazione comunale ha deciso di non rinnovare il contratto d’affitto, in scadenza nel 2025, con l’istituto religioso proprietario dell’immobile di via Ghiselli dove si trova la scuola. Perché, scrive il Comune in una nota, "il fenomeno della denatalità sta provocando una riduzione progressiva dei bambini e delle bambine e la conseguente disponibilità di spazi vuoti in alcuni plessi, condizione che in questo momento storico non renderebbe lungimirante, né quindi opportuna, la scelta di acquisire nuovi immobili da destinare a scuole".

In queste settimane, dopo diversi incontri con i dirigenti e gli insegnanti coinvolti e con i sindacati, si era cercato di trovare una soluzione che accogliesse le istanze di tutti. A nessuno era piaciuta la proposta iniziale, quella prima di sopprimere, poi di accorpare l’istituto comprensivo Damiano. Soluzione tramite la quale sarebbe venuto meno il mantenimento della capillarità dell’offerta scolastica e della qualità dei servizi. Per questo si era deciso, in seconda battuta, di mantenere i dieci istituti comprensivi del territorio, con la salvaguardia dei posti di lavoro ad essi collegati, e dell’unitarietà dei plessi, garanzia anche della prosecuzione dei progetti didattici dei docenti.

"Al termine di un ragionamento che è stato molto complesso – sottolinea l’assessora Francesca Impellizzeri – perché ha dovuto appunto tenere insieme tali premesse e tali obiettivi, ma che doveva concludersi entro un tempo utile all’organizzazione degli open day e a consentire alle famiglie di ponderare adeguatamente le proprie scelte future, si è arrivati a questa decisione, che siamo convinti rappresenti un punto di equilibrio importante tra le diverse e importantissime esigenze. Con questa operazione andiamo a ridisegnare la rete scolastica del centro città cercando un assetto che offra garanzie di tenuta sul lungo periodo a fronte di un calo demografico già in atto e che nei prossimi anni, se non affrontato con scelte anche forti, metterebbe in seria crisi la sopravvivenza di diversi plessi. Lo facciamo mantenendo la continuità dei servizi offerti, valorizzando il centro storico, salvaguardando l’attuale numero di autonomie scolastiche e dunque di posti di lavoro, qualificando l’attrattività delle elementari del centro storico, favorendone l’accessibilità".

Annamaria Corrado