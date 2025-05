Il futuro della Darsena: "Il quartiere dei servizi"

Il quarto appuntamento di Muovi Ravenna in tour, il processo di partecipazione civica ideato nell’ambito della campagna elettorale di Alessandro Barattoni, ha portato il candidato sindaco di centrosinistra nel quartiere della Darsena, la zona che si estende dal Candiano fino a via Antica Milizia. Un’area che il candidato conosce bene "anche perché qui va a scuola mio figlio. La Darsena è un quartiere dalle tante potenzialità in cui, nei prossimi anni, implementeremo i servizi pubblici".

I servizi pubblici – ha proseguito –, "riguardano l’educazione, la salute, lo sport e i tanti luoghi in cui si sta insieme e che accolgono la crescita di una comunità. Oggi, qui, ci sono scuole per tutte le età che permettono a tante ragazze, ragazzi e famiglie di avere un progetto educativo. In questi anni ci sono stati tanti interventi di edilizia scolastica, alcuni cantieri sono attualmente in corso e continueremo ad investire. Gli investimenti aiuteranno il personale scolastico, gli insegnanti, le insegnanti, i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze ad avere spazi accoglienti in cui sviluppare conoscenze e relazioni".

Barattoni ha sottolineato anche l’importanza dello sport: "In tutto il quartiere della Darsena ci sono associazioni e società che operano in maniera integrata, con una grande attenzione e sensibilità al disagio sociale. Oggi, qui, c’è un polo attrattivo e ci sono tanti parchi di cui, però, dobbiamo migliorare la fruibilità per renderli sempre più luoghi di incontro e di aggregazione".

Rispetto ai servizi, Barattoni ha proseguito: "Oggi si va a votare e ci sono solo un cartello e l’inizio di un cantiere, ma qui, in via Antica Milizia, nascerà il primo ospedale di comunità aperto h24. Qui verranno trasferiti alcuni servizi che attualmente si trovano in via Fiume Montone Abbandonato. Ci sarà un progetto innovativo in grado di dare risposte concentrate in un unico luogo. Certo, non nego le criticità, vengo qui tutti i giorni e so bene che ci sono anche problemi - come quello, più volte segnalatomi, legato alla raccolta differenziata - ma siamo qui per affrontarli".

Ai temi elencati, "aggiungo quello delle sicurezze, che intendo sempre in maniera plurale, perché penso alla sicurezza urbana, a quella domestica e a quella lavorativa. Sono qui per affrontare i problemi e non permetteremo che siano poche persone che non rispettano le regole a minare le potenzialità dell’intero quartiere. Anche dopo le elezioni, sarò sempre in ascolto e presente come mi vedete oggi. Faccio solo promesse che riesco a mantenere".