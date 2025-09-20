Il futuro della media Damiano: "Apertura del Comune, ho fiducia. Ci vorrebbe una nuova sede"

"Il colloquio è aperto, di fronte alle mie forti obiezioni c’è stata da parte dell’Amministrazione la volontà di ripensare a una soluzione. Sono molto fiduciosa". Barbara Calcagno dal 1° settembre è la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo S.P. Damiano, al centro delle polemiche dopo l’annuncio dell’Amministrazione comunale di non aver rinnovato il contratto d’affitto con la proprietà dell’immobile di via Ghiselli e di voler chiudere la scuola media.

Nei giorni scorsi lei avrebbe dovuto avere con il Comune un nuovo incontro, ma è stato rimandato al 2 ottobre. "Interpreto l’aver procrastinato al 2 di ottobre l’incontro come la volontà di avere più tempo per arrivare ad una soluzione il più possibile corretta. Ho parlato con l’assessore Francesca Impellizzeri e sicuramente ci convocherà prima, la prossima settimana. Se un contributo deve essere dato per una soluzione condivisa e realizzabile, è necessario confrontarsi prima, così la giornata del 2 sarà quella della soluzione definitiva".

Quale potrebbe essere questa soluzione? "Mi aspetto che entro quella data ci venga data la possibilità di avere uno spazio che accolga tutti gli studenti della mia media. Sono oltre 700, divisi in 15 classi: 5 prime, 5 seconde, 5 terze. Per i prossimi due anni possiamo rimanere in via Ghiselli, non so se è possibile prorogare il contratto d’affitto per dare il tempo all’Amministrazione di realizzare una nuova scuola. Sarebbe meno dispendioso di un trasferimento temporaneo in attesa di una sede definitiva che, in ogni modo, dovrebbe essere in questa zona della città. Negli ultimi 15 anni si è espansa moltissimo e non c’è una scuola media".

Quando avete saputo delle intenzioni del Comune? "La dirigente Maria Guiati, che era qui prima di me, in estate aveva ricevuto dall’Amministrazione rassicurazioni sul futuro della Damiano. Sono più di 40 anni che questa scuola non ha una sede stabile. Quando sono stata convocata l’11 settembre dall’assessore Impellizzeri credevo si dovesse discutere della ricollocazione della scuola, mai mi sarei aspettata che mi venisse prospettato di non accogliere le iscrizioni per le classi prime dell’anno prossimo perché era in scadenza l’affitto della sede di via Ghiselli".

Il Comune tra le motivazioni ha citato anche il calo demografico. "Ci è stato prospettato che, da qui al 2035, il calo interesserà tutti gli istituti ma, lo dicono i dati, la Damiano è quella che avrà la decrescita minore. È contraddittorio che un istituto comprensivo con oltre mille studenti e in prospettiva col calo minore, fosse destinato, con quello che era stato pensato, a essere soppresso, perché è di questo che si sarebbe trattato, non di una riorganizzazione".

Era stato ipotizzato di distribuire gli studenti in altre scuole? "Le classi sarebbero state ricollocate in altri istituti, togliendo autonomia scolastica, impoverendo l’offerta formativa, riempiendo ulteriormente plessi che hanno già difficoltà a gestire i loro studenti. È comprensibile che il Comune volesse evitare il dispendio di risorse dell’affitto, ma l’alternativa deve essere una soluzione che dia stabilità all’istituto. E deve arrivare a breve termine per dare anche all’utenza un senso di certezza. L’Amministrazione dovrebbe fare una riflessione seria con una progettualità che consenta da un lato la realizzazione di un edificio nuovo, dall’altro la razionalizzazione delle risorse, nell’interesse di tutti".

Annamaria Corrado