Il futuro della piscina: "A fine mese via ai lavori per il nuovo impianto. Ma resteremo aperti"

"Siamo soddisfatti dei numeri, tenendo conto di tutto quello che è successo in questi anni". Se c’è una persona indicata per fare il punto della piscina comunale ’Gianni Gambi’ in via Falconieri è Fabrizio Berlese, che ne è direttore da circa 25 anni. L’impianto, come noto, sarà oggetto di lavori, e qui Berlese vuole precisare una cosa: "Visto che riceviamo tante telefonate per chiedere chiarimenti, diciamo subito che la piscina resterà sempre aperta. Fino a quando non ci sarà una nuova vasca per nuotare, gli utenti continueranno a farlo dove lo stanno facendo ora". Passiamo ai numeri, relativi al primo quadrimestre dell’anno.

Nel periodo gennaio-aprile 2023 gli ingressi alla voce utenza libera hanno toccato quota 18mila, contro i 23-24mila del 2013. Sempre quest’anno l’attività di società, scuole e via dicendo ha aggiunto altre 38mila presenze (sempre nel 2013 oscillavano tra le 50 e le 53mila). Perché è necessario andare così indietro per avere un termine di paragone credibile? Perché anche la piscina comunale è passata attraverso Covid e costi dell’energia, con chiusure, limitazioni e bollette da incubo. "E quando le persone cambiano le proprie abitudini (in questo caso in termini di modalità di praticare l’attività sportiva, ndr), poi non è semplice farle tornare all’antico. Il calo generalizzato di presenze c’è stato in tutta Italia". Una ripresa in questo senso però c’è stata. "Perché piscine e palestre sono luoghi di socialità e aggregazione. E fare sport da soli o con altri è ben diverso. Come è diverso non avere un istruttore che ti spieghi come fare un esercizio o nuotare".

Per quanto riguarda i lavori - "che servono, l’impianto è vecchio" -, dovrebbero iniziare entro fine mese. Al momento in via Falconieri nulla si è mosso. "Quando avverrà per gli utenti non cambierà nulla. Questa parte dei lavori è prevista nel terreno a fianco". La nuova piscina avrà una sala con tre vasche. La maggiore sarà 50x25 metri con 10 corsie larghe 2,5 metri e profonde 2. A fianco una tribuna da 851 posti. È prevista una seconda vasca, da 25x21 metri e 8 corsie, con profondità di 1,80 metri. Una terza vasca avrà una connotazione di tipo ludico – ricreativo. Otto gli spogliatoi. Costo 22 milioni; gestione ad Arco Lavori per 25 anni. In vigore l’orario estivo: dal lunedì al venerdì 8-21; sabato 8-20 e domenica 8-19. Il 10 giugno sarà aperto il tetto sulla piscina coperta (quel giorno utenza dalle 16)

Luca Bertaccini