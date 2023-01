Il futuro della torre piezometrica

L’Unione della Romagna Faentina ha bandito un concorso di idee per trasformare la torre piezometrica di Via Chiarini a Faenza in un “albero urbano”. Al concorso potranno partecipare singoli professionisti o un gruppo di più soggetti con competenze

attinenti all’oggetto del concorso. Gli interessati potranno inviare le loro proposte ideative entro e non oltre le ore 24 del 15 aprile 2023. Il bando è pubblicato sul sito romagnafaentina.it nella sezione ’Bandi e avvisi diversi’ (percorso: Home; L’Unione dei comuni; Bandi e avvisi diversi).