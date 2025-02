Il futuro dell’auto elettrica: "Confusioni e percezioni errate. Ora facciamo chiarezza"

’Auto elettrica: verità o bugie?’ è il titolo dell’incontro di giovedì 27 febbraio al teatro Rasi alle 18.30, organizzato da Lineablù/Volvo con il contributo di Ravenna Teatro e in collaborazione con Vaielettrico, Giulio Autopilot, Unrae, Centro per le comunità solari e Tozzi Green.

"Si parla sempre più, in questi ultimi anni, di transizione ecologica e di auto elettrica – osserva Enrico Benelli, titolare Lineablù/Volvo Ravenna –. Tuttavia, constatiamo quotidianamente nei nostri contatti con i consumatori che permangono ancora molta confusione e percezioni errate nell’opinione pubblica. Abbiamo quindi pensato di dare il nostro piccolo contributo per cercare di fare chiarezza su questi temi, che sono sempre più centrali, organizzando una serata in cui abbiamo coinvolto alcuni tra i più qualificati esperti di mobilità elettrica e transizione green. Giovedì prossimo ne parleremo e al termine degli interventi, ci sarà un dibattito dove approfondiremo ulteriormente questi temi e anche il pubblico potrà intervenire".

Alla serata interverranno Michele Crisci, presidente dell’Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri nonché presidente di Volvo Car Italia; Leonardo Setti, presidente del Centro per le comunità solari e docente di Chimica presso l’università di Bologna, Mauro Tedeschini, cofondatore VaiElettrico.it ed ex direttore di Quattroruote, Giampaolo Cimatti, ingegnere della società Tozzi Green di Ravenna, Giulio Autopilot, youtuber e influencer specializzato in mobilità elettrica.

La serata è a ingresso libero, ma l’iscrizione è obbligatoria al link https://lineablu.org/dibattito-mobilita-elettrica/