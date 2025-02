Il futuro dell’energia: "Ci vuole ambizione". Le parole degli studenti

Il nome di Ravenna viene più volte ricordato, nel corso del convegno di Qn Economia, quale sinonimo delle diverse fasi di sviluppo della produzione energetica locale, dalle prime scoperte di metano (attuate all’inizio tramite una tecnologia che fece sprofondare alcuni punti del territorio anche di vari metri), per arrivare poi all’eolico offshore, e in futuro alle rinnovabili, su cui l’Emilia Romagna intende investire liberando settore dai molti vincoli che, come ha ribadito Michele de Pascale, hanno impedito al settore di prendere il volo.

"E’ affascinante sentire i grandi nomi del settore energetico nazionale evidenziare quanto Ravenna sia stata centrale in quel capitolo della storia industriale italiana – fa notare Marco Milolean, studente di quarta superiore del corso con specializzazione in elettrotecnica dell’Itis Nullo Baldini, uno degli istituti che hanno forgiato generazioni di lavoratori nel settore industriale ravennate –. Si è parlato molto di economia, sento il bisogno di sapere di più sull’argomento. Mi incuriosisce in particolare scoprire le cause delle enormi differenze fra il sistema energetico italiano e quello di paesi a noi vicini, come la Francia e la Spagna".

Una domanda sembra gravitare fra i giovanissimi: perché l’Italia, pur avendo le carte in regola per farlo, non è diventata una potenza nel settore delle rinnovabili, come invece accaduto all’Australia o alla Spagna? C’è margine per dare corpo a quel progetto, oppure il ritorno al nucleare è inevitabile?

Gli studenti sembrano avere le idee piuttosto chiare: il ritorno al nucleare pare non convincere le giovani generazioni, quelle che per la loro età hanno più di altre avvertito sulla pelle le giornate di ansia nel momento in cui le bombe russe cadevano nei dintorni della centrale ucraina di Zaporižžja.

"Ho un altro punto di vista – osserva Martina Rossi, pure lei studentessa di quarta –, i nucleare a fissione mi pare una tecnologia appartenente al passato".

Una riflessione in parte figlia del fatto che tra i più giovani, in special modo fra chi studia l’energia, è ancora vivo il sogno di vedere la fusione nucleare diventare realtà: del resto è coinvolta nella ricerca anche l’Emilia Romagna, tramite il centro Enea di Brasimone, e la mega-centrale Iter, nel sud della Francia, non è così lontana.

"E’ un tema trattato anche nei nostri corsi – spiega il loro docente Claudio Ravaioli – in particolare in quinta superiore. Forse questi ragazzi saranno abbastanza fortunati per avere una fonte di energia pulita e disponibile in quantità potenzialmente illimitate. E’ un progetto ambizioso ma possibile".

Filippo Donati