Il futuro dell’ex ’Alla Beneficenza’: "Tantissime richieste per ristorazione. Ma ospiterà un’attività commerciale"

Potrebbero essere già finiti prima di Natale i lavori di ristrutturazione dell’immobile all’angolo tra via Cairoli e via Gordini che, per quasi 100 anni, ha ospitato il negozio di abbigliamento e merceria ‘Alla Beneficenza’. "L’edificio – spiega Ivano Venturini, titolare dell’agenzia immobiliare Siva – è stato acquistato da un mio cliente e l’auspicio è di chiudere il cantiere a dicembre, prima del periodo natalizio. Dopo il recupero l’edificio sarà destinato ad un uso commerciale al piano terra, abitativo a quelli superiori. Sono arrivate molte richieste da parte di imprenditori della ristorazione che vorrebbero aprire lì vinerie, pub, ristoranti, ma non è nei progetti della proprietà. Il piano terra ospiterà un’attività commerciale, ma non legata al cibo".

Il palazzetto, nel cuore di Ravenna, a pochi passi da piazza del Popolo e dalla Zona del silenzio, è formato, oltre che dal piano terra, da un primo piano e da un piano mansardato. Il locale commerciale è 60/70 metri quadrati, i due piani superiori sono circa una trentina di metri quadrati l’uno. "Il progetto – prosegue Venturini – prevede un recupero di qualità, all’altezza della zona in cui si trova, per la parte commerciale e per quella abitativa. Su quest’ultima non è stato ancora deciso se sarà utilizzata per affitti a lungo termine o per ricettivo. Ora l’obiettivo è concludere i lavori, poi si vedrà".

Il piccolo palazzo è stato fino a due anni fa di proprietà dell’Opera Santa Teresa e fu proprio il suo fondatore, don Angelo Lolli, a deciderne l’acquisto per trasformarla di quell’attività che i ravennati hanno conosciuto per quasi un secolo. La merceria è stata infatti uno dei negozi più longevi della città, e non esiste ravennate che, almeno una volta, non sia entrato per comprare guanti, berretti, biancheria intima, bottoni.

Nel 1928, con la fondazione di Santa Teresa, don Lolli volle quello spazio per esporre e vendere articoli realizzati artigianalmente. La vendita di articoli realizzati a mano avrebbe dovuto supportare economicamente la missione principale di Santa Teresa, e cioè la carità. E infatti negli anni sono state tantissime le donne, coinvolte nel progetto, che hanno realizzato maglie a mano poi vendute. In seguito, con l’evoluzione dei tempi e della città, l’attività si è trasformata in un negozio a tutti gli effetti, sempre legato all’Opera Santa Teresa. Ora, con la ristrutturazione, l’edificio si prepara ad affrontare una nuova fase, senza però dimenticare la sua storia. "Non verranno cancellate le tracce del passato – conclude Venturini – anzi, il recupero sarà rispettoso della storia dell’edificio. All’esterno rimarrà anche la vecchia insegna a ricordarla, come accade per altre attività di via Cairoli".

a.cor.