Il futuro dell’ex colonia Paradies: "Luogo di lavoro e punto d’incontro"

Presentato ieri il progetto collegato all’acquisto e alla rigenerazione della ex colonia Paradies di Tagliata, in viale Italia 330. Acquistata all’asta dalla società Technacy nel 2022, l’idea non si limita alla riqualificazione dell’edificio bensì guardare a questo progetto come apripista e volano "per portare nella località innovazione, tecnologia, presenze, internazionalità e imprese facendo leva sull’ambiente unico immerso tra pineta e mare". Ieri, all’evento ‘Connecting Place. Rigenerare per connettere: colonie, imprese, territorio’ organizzato al teatro Walter Chiari di Cervia a dare il benvenuto è stato l’assessore Cesare Zavatta il quale ha spiegato che "le colonie fanno parte della nostra storia; dagli anni ’30 sono stati funzionali alla crescita di generazioni di bambini. Technacy è un fiore all’occhiello della nostra comunità e ha forte il senso della responsabilità sociale dell’impresa. Darà un grande contributo alla crescita e allo sviluppo dell’impresa cervese". Il tema principale che ruota attorno alla riqualificazione della colonia è proprio quello di valorizzare un patrimonio esistente – le zone di Cervia dove si trovano le colonie abbandonate sono diverse – per un recupero che possa portare beneficio alla città nell’ottica dell’innovazione e dell’attrattività turistica.

"Da maggio 2022, quando abbiamo acquistato la colonia Paradies – spiega Vittorio Foschi, amministratore delegato di Technacy – abbiamo affrontato il percorso con il Comune per cambiare la destinazione d’uso del locale che era adibita ad attività recettiva e ricreativa. Oggi l’obiettivo è di trasformarlo in luogo lavorativo. Vorremmo diventasse la nostra nuova sede ma anche un ‘Connecting Place’ cioè un luogo che, oltre ad ospitare la nostra sede, sarà un punto di incontro con altre aziende che vorranno collaborare: coworking, coliving ed eventi. Anche per il territorio può essere una opportunità, soprattutto per le attività ricettive. Vogliamo attirare aziende dall’estero, che magari possano soggiornare qua oppure che possano scoprire una località in occasione di momenti di lavoro per poi venire a farci le vacanze. Abbiamo già anche i tempi: la nostra idea è presentare il progetto al Comune entro il 2023; i tempi di approvazione del progetto, se tutto va bene, sono sei mesi e inizio lavori 2024. Il nostro obiettivo è inaugurare l’area entro il 2025. Sarebbe riduttivo dire avere come obiettivo quello di fare semplicemente la nuova sede di Technacy. Vogliamo fare qualcosa per la località invogliando qualcun altro ad usare questa parte della costa per venire ad investire non solo nel settore delle imprese come la nostra ma anche nel ricettivo ad esempio. Noi stiamo muovendo qualcosa, il resto sarà un riflesso".

Si parla di due edifici e duemila metri quadri di verde e spiaggia da quarant’anni inutilizzati, diventerà nuovamente spazio vitale a disposizione di imprese e territorio. Il prossimo passo sarà cercare finanziamenti e posare il primo mattone in occasione del passaggio del Tour de France del prossimo anno.

Ilaria Bedeschi