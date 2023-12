Il futuro dell’ex Monte di Pietà. Residence, appartamenti, ufficio. Iniziati i lavori di ristrutturazione

Un residence con una decina di locali, un paio di appartamenti, un ufficio e, di base, una residenza privata. Questo il nuovo volto che avrà il palazzo dell’ex Monte di Pietà istituito nel 1492 in via Diaz a Ravenna. Ad avere acquisito l’immobile da Unicredit è una coppia, entrambi architetti di grande esperienza, Adriana La Ferla e Adriano Conte. Più attenta alla parte artistica lei, che per anni è stata la scenografa di diversi teatri e ha lavorato in Rai; più interessato al restauro lui, in particolare di case antiche nei centri storici. Hanno abitato prima a Firenze e poi a Milano, ma il desiderio di vivere in una città più piccola li ha portati a scegliere Ravenna, che già conoscevano. E così si sono messi alla ricerca di un palazzo storico che diventasse la loro nuova casa. Un cambio di vita, reso finalmente possibile dall’aver ricevuto pochi giorni fa, dopo due anni dalla richiesta, tutti i permessi per ristrutturare, compresi quelli della Soprintendenza. Sono 2700 metri quadrati, dal numero civico 4 al 12, un piano terra, un primo e un secondo piano e forse anche una mansarda, in cui troveranno posto non solo la loro abitazione, ma, come dicevamo, anche un residence, qualche appartamento, un ufficio, posti auto. Il palazzo ha una struttura simile a quella di un chiostro piantumato, con al centro un paio di cortili. "All’interno – spiega La Ferla – restano intatti affreschi del 1500 al piano terra, soffitti a cassettoni con decori e fasce con medaglioni che raffigurano soggetti religiosi ai piani superiori. L’intervento sarà impegnativo, la struttura è sana, ma c’è da rifare tutto, tempi e costi non sono ancora ben definiti. Ora stiamo demolendo il corpo sul retro, che poi sarà ricostruito leggermente più piccolo per avere più verde, questa è la parte più interessante e sarà collegata da un passaggio a quella che si affaccia sulla strada". I cantieri di recupero in centro storico sono diversi, a partire dalla casa del clero in via Colombo Lolli di cui "sono già stati venduti tutti gli appartamenti – commenta Ivano Venturini, titolare dell’agenzia immobiliare Siva e presidente di fimaa Emilia-Romagna, la federazione che raggruppa i mediatori agenti d’affari aderenti a Confcommercio –. Non si trovano più immobili da restaurare. Il mercato è leggermente rallentato, anche a causa dell’aumento dei tassi, ma abbiamo poco da offrire, perché tanto usato è passato di mano col 110% facendo lievitare i prezzi e ci vorrà tempo perché si abbassino. Se avessimo qualcosa a prezzi normali, in pochi mesi lo venderemmo".

Da sistemare in centro storico c’è ancora il complesso dei Cappuccini in via Oberdan, metà è stato acquisito all’asta e per l’altra metà è già stata avanzata una proposta alla proprietà. Vi è poi la sede dell’ex Amga in via Venezia, con altri 9 appartamenti. "Il mercato è vero, è in netto calo, ma la domanda c’è, purtroppo abbiamo più richieste che appartamenti da vendere", dice Venturini.

Maria Vittoria Venturelli