Il futuro dell’Ordine dei Medici. Entro giovedì il nuovo presidente

"Il nuovo presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna di Ravenna sarà deciso nel consiglio che, come consigliere anziano, ho l’obbligo di convocare entro 8 giorni dalle recenti elezioni e una data possibile è quella di giovedì prossimo".

Il dottor Stefano Falcinelli, presidente uscente dell’Ordine, traccia la road map che porterà alla nomina del nuovo presiedente dopo che sono andati alle urne 657 sui 2.219 medici aventi diritto al voto. "Una percentuale altissima per i nostri standard elettorali", spiega Falcinelli; e il voto ha visto prevalere di una incollatura la lista ’Futura’ e Gaia Saini è risultata la più votata e ha sopravanzato la lista ’Etica’ guidata proprio da Stefano Falcinelli che per 28 anni è stato presidente dell’Ordine. "Non sono deluso dall’esito del voto; sono solo preoccupato dal fatto che potrebbe essere difficile gestire un Ordine in cui le due liste hanno pesi molto vicini e la bellezza di 4 voti potevano cambiare la geografia degli eletti. Vorrei solo che fosse condiviso che l’Ordine non è un sindacato ma è un ente pubblico a tutela del cittadino, non del medico", spiega Falcinelli.

Per il Consiglio direttivo hanno ottenuto il maggior numero dei voti e risultano eletti 15 consiglieri medici e 2 odontoiatri, 8 medici provenienti dalla lista Futura e 7 medici dalla lista Etica a cui si aggiungono i 2 componenti odontoiatri sempre della lista Etica.

Questi i nomi degli eletti: Gaia Saini, Francesco Feletti, Bruna Malta, Marco Montanari, Stefano Falcinelli, Gianluca Danesi, Maria Giulia Sama, Gianluca Zani, Elisa Bucchi, Tiziana Monti, Federico Zanzi, Paolo Di Bartolo, Anna Guariniello, Raffaello Borghesi, Elena Silvagni, Giorgio Papale (Odontoiatra), Alessandra Bonfatti (Odontoiatra). I nominativi degli odontoiatri eletti nella Commissione Odontoiatri, appartenenti alla lista Etica, risultano in tutto 5 e come indicato i primi due fanno parte anche del Consiglio direttivo: Giorgio Papale, Alessandra Bonfatti, Francesca Fazio, Simona Ferro, Stefano Chersoni. Faranno parte del Collegio dei Revisori Enrico Guerra (lista Futura), Gianluigi Sella (lista Etica), Daniele Morin (supplente, lista Etica).

"Ci presentiamo come un’alternativa alla guida di un Ordine guidato ininterrottamente dal dottor Falcinelli da 27 anni", aveva spiegato Gaia Saini, medico ospedaliero e tra i principali promotori della lista "Futura" insieme a Cristiana Argelli (medico di medicina generale), Carlo Casadio (libero professionista), Andrea Portoraro (medico in formazione specialistica) e altri professionisti di diverse aree della sanità.

Giorgio Costa