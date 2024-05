Il futuro di Andrea Corsini: "Lavorare 12 ore non mi pesa. Lo faccio con il sorriso. Il turismo un punto di forza"

La domanda sul suo futuro Andrea Corsini l’ha dribblata come il suo idolo Cristiano Ronaldo pre-Arabia Saudita. L’assessore regionale al turismo, ieri al Mercato Coperto per presentare il suo libro ’Fra la gente’, come previsto non si è sbilanciato, parlando delle nostre eccellenze piuttosto che dire cosa farà ’da grande’. Non è un mistero che Corsini, cervese di nascita e dalla solida formazione politico-istituzionale (tutta nel mondo del centrosinistra) voglia candidarsi alla presidenza della Regione (sul palco con lui, oltre al moderatore Giovanni Terzi, l’attuale numero uno dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, candidato del Pd alle prossime europee). In corsa però - stando a indiscrezioni confermate anche ieri da big del Pd - ci sono l’attuale assessore regionale allo sviluppo economico Vincenzo Colla e il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale (per lui un rapido saluto in apertura, col quale ha ricordato l’amicizia ventennale con Corsini). Sia come sia, Corsini ha fatto capire che di passare la mano non ne ha proprio voglia.

"Le persone mi chiedono ’non sei stanco’ di fare questa vita, lavorando 12, 13, 14 ore al giorno, stando sempre in giro? Io rispondo che tutte queste ore non mi pesano, perché lavoro con il sorriso. Farlo mi piace". E il salto per lui naturale è la candidatura alla presidenza della Regione, forte anche del boom di presenze turistiche dell’Emilia Romagna: nel 2014 (anno del suo ingresso in giunta) erano a 45 milioni, nel 2023 sono schizzate a quasi 62 milioni. Dati forniti dallo stesso Bonaccini, che di Corsini si fida ciecamente, avendolo riconfermato in entrambe le sue giunte. Quale dovrebbe essere il futuro dell’Emilia Romagna? Anche in questo caso Corsini ha parlato come qualcuno che non vuole farsi da parte. "La nostra regione ha saputo coniugare sviluppo economico e sostenibilità ambientale. Poi c’è il tema della digitalizzazione e dell’Intelligenza Artificiale. Siamo tra i primi nelle statistiche degli indicatori economici e abbiamo una sanità d’eccellenza. Su questo terreno fertile dobbiamo inserire l’elemento dell’innovazione. Per questa regione vedo un orizzonte positivo".

Una stoccata poi al generale Vannacci, candidato in quota Lega alle europee. "Una Intelligenza Artificiale programmata bene, Vannacci non l’avrebbe candidato". Arriviamo a Bonaccini: "Siamo una Regione tra le prime, se non la prima, come capacità di spesa dei fondi europei. Dovesse essere eletto, porterò in Europa i nostri valori e le nostre eccellenze. Bisogna ragionare su scala europea, perché solo l’Europa può competere con Cina e Stati Uniti". Qualche curiosità emersa durante la presentazione: Bonaccini ha regalato a Corsini per il matrimonio - soffrendo assai - la maglia autografata della Juventus di Cristiano Ronaldo. Maglia che, ha confessato Corsini, è stata portata precauzionalmente al primo piano della sua casa di Cervia nei giorni dell’alluvione. Corsini ha anche la delega allo sport. "La cosa che mi ha lasciato qualcosa dentro più delle altre è stata l’aver riportato la Formula Uno a Imola dopo 14 anni".

Luca Bertaccini