Il futuro di Santa Teresa: "Entro l’estate l’inaugurazione del dormitorio ’Tonini’"

A gennaio l’Opera di Santa Teresa è entrata nel mondo del Terzo Settore, con la costituzione del Ramo ETS e l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Attraverso il ramo, l’Opera gestisce le attività caritative dell’ente religioso, portando avanti i principi e i valori del suo fondatore don Angelo Lolli a sostegno di uomini, donne, bambini, anziani poveri e indigenti, che vivono ai margini della società.

Tra i progetti attualmente attivi nell’ETS vi sono la mensa dei Poveri (gestita in partnership con la Caritas Diocesana), il servizio docce, guardaroba e ristoro, l’ambulatorio della Solidarietà ’Suor Argia Drudi’ e lo spazio della solidarietà ’Alla beneficenza’. Entro l’estate, inoltre, l’Opera si accinge ad ultimare l’ampliamento della Casa della Carità ’don Angelo Lolli’ e ad inaugurare il dormitorio ’Cardinal Ersilio Tonini’.

Il Ramo ETS si propone di stringere forti sinergie anche con altri enti e associazioni di volontariato del territorio. È proprio grazie a tali collaborazioni che sarà possibile contribuire attivamente al sostegno alimentare, di prima accoglienza e di supporto al reinserimento nella società e nel mondo del lavoro delle persone fragili e indigenti con cui l’Opera di Santa Teresa ETS entra in contatto quotidianamente.

L’inserimento dell’Opera di Santa Teresa fra gli enti del Terzo Settore rappresenta un’opportunità di maggior presenza sul territorio, perché consente l’accesso a bandi pubblici e privati, all’erogazione di fondi a scopi sociali e ai contributi del 5x1000.

"Abbiamo compiuto un passo fondamentale per la vita e l’attività dell’Opera di Santa Teresa – ha dichiarato l’Amministratore del Ramo ETS, Matteo Casadio – perché, in vista dell’apertura della Casa della carità e del dormitorio, che dovrebbe perfezionarsi entro la prossima estate e tenuto conto dello sviluppo dei servizi attualmente operativi, come quello docce, guardaroba e ristoro che negli ultimi giorni ha visto un afflusso fino a 60 persone al giorno, come soggetto del Terzo Settore siamo nelle condizioni di far conoscere meglio l’impegno quotidiano a favore dei più bisognosi e i progetti attraverso i quali vogliamo contribuire a fare della nostra comunità un luogo accogliente e amorevole".