"Il futuro? Lo vedo senza prospettive"

Antonia Orioli, 69 anni, dice: "Il futuro? Lo vedo brutto, senza prospettive. Il mio bel paesino non c’è più. Ci conoscevamo tutti. Ora in tanti non torneranno. Io vivo in via Cà del Vento ma per l’allerta di giovedì sera, mi sono trasferita da mio figlio, qui, nel centro del paese. Nella mia vita ho visto qualche piena, ma mai come adesso. Ora è arrivato il momento davvero di fare qualcosa. Non è possibile allagarsi tre volte in un anno e mezzo. Il mio vicino di casa faceva il guardiano dei fiumi. In quegli anni là, davvero non accadeva nulla e ci si sentiva al sicuro. Ora bisognerebbe andare a smontare qualche testa, per vedere se si può far funzionare qualcosa".