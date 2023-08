Il futuro scritto sulle onde del mare "Le più fortunate forse di nuovo qui"

In Sudamerica è nota come ’tortuga boba’, in Giappone è la ’akaumigame’.

Non c’è popolo abituato a frequentare il mare che non conosca la Caretta caretta: del resto le tartarughe marine abitano i mari del pianeta da 72 milioni di anni, da quando cioè sulla Terra ancora si muovevano i dinosauri. Eppure la vita marina delle tartarughe è stata un mistero per i biologi fino a poco tempo fa: le fasce di riconoscimento - come quelle che spesso applica il Cestha agli esemplari che nel suo centro vengono sottoposti a cicli di cure - hanno contribuito a fare un po’ di chiarezza, rendendo noto al grande pubblico l’adagio che accompagna le Caretta caretta da sempre, e cioè quello secondo cui una tartaruga torna sempre a nidificare nel luogo in cui è nata.

L’esemplare approdata a Milano Marittima ha come sgretolato quest’unica certezza, essendo arrivata a deporre dove verosimilmente nessuna sua simile era mai nata prima.

"Delle ottantuno giovani tartarughe che ieri hanno preso il mare solo alcune arriveranno all’età adulta - sottolinea il Cestha - quelle cioè che sapranno evitare uccelli, grossi pesci, squali, ma anche eliche e reti da pesca. Quelle che ce la faranno potranno tornare nuovamente a nidificare qui, rendendo la presenza della Caretta caretta non più sporadica".

Cervesi e ravennati sono pronti ad accoglierle di nuovo.

f.d.