Il ’Galet de Paciug’ diventerà permanente

Oltre seicento firme raccolte on line in soli due giorni per il ‘Galet de Paciug’. Così l’opera temporanea dell’artista Alessandro Turoni, realizzata con materiali di recupero ed esposta sulla rotonda Lama – di fronte al Fontanone – in occasione della mostra ‘La Borda’, potrebbe presto diventare un’installazione permanente. Col trascorrere dei giorni sono state infatti molte le persone che si sono affezionate a quel galletto di quattro metri d’altezza fatto di legno, ferro e plastica, reso con un badile al posto della ben più nota ‘Caveja’ e per questo diventato iconico simbolo della Romagna che torna ad ergersi dopo l’alluvione.

L’opera era stata progettata per restare lì qualche settimana, ma le cose sono sfuggite di mano agli organizzatori della mostra. "Quando la comunità chiede qualcosa a gran voce bisogna ascoltarla –ha evidenziato Veronica Bassani, presidente di Fatti d’Arte, l’associazione che ha curato la rassegna ‘La prospettiva estiva per il Fontanone’ da cui deriva l’installazione del galletto –. L’esposizione del ‘Galet de Paciug’ doveva terminare il 27 luglio, ma la situazione si è evoluta".

A metterci lo zampino, senza dubbio, è stato anche il forte vento, che lunedì della scorsa settimana aveva abbattuto il galletto, spargendo pezzi di legno e ferro per tutta la rotonda. "Ci sono arrivate tantissime richieste per ripristinarlo – ha sottolineato Bassani –, e ci siamo molto emozionati nell’apprendere che le persone avevano adottato l’opera rendendola propria. Il giorno in cui l’abbiamo ricostruita dopo il forte vento alcune persone si sono fermate a darci una mano. Qualcuno ci ha chiesto di non rimuoverla. Un signore ci ha portato alcuni pezzi per completarla, ed alcuni bambini erano tristi perché ‘Bartolito’, come da loro rinominato, era morto".

Un moto spontaneo che ha supportato i volontari nelle sei ore ininterrotte di lavoro che sono servite per ripristinare l’installazione a tempo di record, e sufficiente da spingerli ad inoltrare al comune di Faenza la richiesta formale per prolungare il periodo di installazione fino alla fine di agosto. Da qui l’idea di contare le richieste, per capire nei numeri quanti effettivamente volessero ‘il galletto del paciugo’ esposto in modo permanente. E la risposta non si è fatta attendere. "Abbiamo ricevuto richieste da parte di alcuni privati che avrebbero voluto acquisire il galletto - ha concluso Veronica Bassani -, ma volevamo che il galletto restasse un’opera popolare e quindi abbiamo avviato un dialogo con il comune. Speriamo entro settembre di arrivare a una risposta definitiva".

Una condizione fondamentale per trasformare il galletto in un’installazione permanente, sarà la ricerca dei fondi che serviranno a rifare innanzitutto la struttura in metallo. Dopodiché dovranno essere trattati i pezzi di legno, che chiaramente allo stato attuale non sono idonei per l’esposizione esterna prolungata. Serviranno quindi risorse tra i 10mila e i 15 mila euro che l’associazione conta di trovare attraverso una raccolta fondi, da attivarsi nei prossimi giorni. Infine bisognerà stabilire il luogo esatto dove potrebbe essere esposta.

Difficilmente il sito scelto sarà una rotonda, impossibile in particolare quella del Fontanone per motivi strettamente legati al paesaggio e alla presenza del monumento. Più plausibile invece un’area verde, vicina a uno dei quartieri più colpiti dall’alluvione.