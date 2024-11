Il generale medico. Bernini Carri e il pericolo pandemia

Il Rotary Club Galla Placidia Ravenna ha avuto come ospite il generale medico dell’Esercito Enrico Bernini Carri, che attualmente è presidente di Medis (la Scuola internazionale di medicina delle emergenze e dei disastri) nonché dirigente medico dei Vigili del fuoco all’Accademia militare di Modena.

L’incontro, organizzato presso il Grand Hotel Mattei, è stato introdotto da Oriella Mingozzi, presidente del Rotary Galla Placidia, che ha presentato al pubblico il relatore, e le sue esperienze di medico, maturate in campo nazionale ed internazionale (per incarichi ricoperti in seno alla Nato).

Il tema trattato è stato ’L’era delle pandemie. Le pandemie e l’uomo: un’eterna battaglia’.