Il genio di Moreni e Mathieu

Prosegue a Palazzo Rasponi dalle Teste in piazza Kennedy a Ravenna la mostra “1955-1965. Il Mondo nuovo a Ravenna” e con essa le iniziative per conoscere più da vicino la Collezione Ghigi-Pagnani insieme a noti docenti ed esperti d’arte. Il primo incontro è programmato oggi alle 17 con una conversazione dal titolo:“ Ricordando Mattia Moreni e Georges Mathieu”. Mecenati autentici, Roberto Pagnani e la moglie Raffaella Ghigi promossero con energia diversi artisti poi divenuti celebri. Due in particolare: Mattia Moreni e Georges Mathieu, con i quali la coppia strinse nel tempo profonda amicizia, commissionando loro opere, ospitandoli per residenze d’artista, facendo così della villa ravennate un importante luogo di incontro anche per appassionati e critici di valore come Alberto Martini e Francesco Arcangeli.

A condurre questo incontro pubblico sarà proprio uno degli allievi più attenti di Arcangeli: il professor Claudio Spadoni. Docente prima e direttore poi presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, ravennate, Spadoni ha fatto parte di diversi prestigiosi Comitati scientifici e Commissioni Internazionali come per la Biennale di Venezia e la Quadriennale di Roma. Già direttore del Mar, oggi è anche critico del Resto del Carlino e collaboratore di diverse riviste specialistiche. Palazzo Rasponi dalle Teste si trova in in piazza Kennedy 12, a Ravenna. Ingresso libero.