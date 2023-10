Il giallo del pontile. Elisa è morta annegata dopo avere battuto la testa. Si profila l’infortunio sul lavoro

Il decesso è avvenuto per annegamento seguito a un trauma cranico. Ma soprattutto la procura ha disposto una consulenza in materia norme e luoghi di lavoro: il che potrebbe spingere verso una contestazione assimilabile a un caso di infortunio sul lavoro. Infine le verifiche su eventuali altri scenari per spiegare l’accaduto, non hanno al momento portato a elementi significativi.

Sono le ultime novità relative alle indagini di guardia costiera e carabinieri del nucleo Investigativo sul decesso di Elisa Rossi, l’insegnante 51enne morta nella notte tra il 2 e il 3 giugno dopo essere caduta in acqua da un pontile del circolo nautico di Marina di Ravenna. Due gli indagati per omicidio colposo in cooperazione: la responsabile del servizio di prevenzione e protezione del circolo rivierasco (è difesa dall’avvocato Giovanni Scudellari). E il presidente del circolo (è tutelato dall’avvocato Isotta Farina). I familiari della defunta (i figli, la madre e la sorella), sono invece rappresentati dagli avvocati Giovanna Gasdia e Beatrice Maglioni.

La 51enne quella notte stava partecipando assieme ad alcuni amici a una cena a bordo della sua barca. A un certo punto si era allontanata per andare alla toilette e fumare una sigaretta. L’intera sequenza della sua caduta in acqua, è stata filmata dalle telecamere di videosorveglianza interne. Si vede la donna che - con la borsetta sulla stessa spalla sulla quale verrà recuperata in acqua a riprova di una perdita di coscienza immediata senza nemmeno muovere le braccia -, prima fuma una sigaretta appoggiata a un palo. Quindi si avvicina a un vaso per spegnere il mozzicone: è a quel punto che si piega in avanti finendo in acqua. Il tirante in quell’area è di circa un metro e mezzo: cioè non particolarmente insidioso. Ma alla 51enne è evidentemente successo qualcosa che le ha impedito di provare a nuotare o di chiedere aiuto. Le verifiche - coordinate dal pm Silvia Ziniti - al momento puntano verso l’impatto con un ostacolo fisso sommerso: una sorta di palo che culmina con una parte metallica. Naturalmente non si può escludere che la 51enne possa avere perso i sensi già sul pontile: ovvero che si fosse piegata per un mancamento improvviso e non in conseguenza di una volontà reale di compiere proprio quel movimento. In ogni caso, quell’area del pontile è stata scandagliata anche dai carabinieri del Ris di Parma.

Circa la possibilità che l’accaduto possa essere catalogato come infortunio sul lavoro sebbene la 51enne non lavorasse là dentro (ciò significherebbe pene più alte e prescrizione più lunga), è implicitamente contenuta in una sentenza della Cassazione del 2021: ovvero quella per il disastro di Viareggio dove l’esplosione di un treno in transito carico di gpl, nel 2009 causò 32 morti e un centinaio di feriti. Tale sentenza in particolare include tra i beneficiari delle tutele in materia di sicurezza sul lavoro, non solo i lavoratori ma tutti i cittadini. Deve però trattarsi di persone che frequentino gli ambienti di lavoro. Nel nostro caso dunque la procura è probabilmente intenzionata a capire se ciò possa essere applicato anche a un socio di un circolo (come la 51enne era). E, nel caso, se la struttura fosse tenuta o meno a possedere balaustre che impedissero la caduta della donna in mare.

Andrea Colombari