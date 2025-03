Il giallo del pontile. Insegnante morta in mare, il gip ordina l’imputazione

Non verrà archiviato il fascicolo per il decesso di Elisa Rossi, l’insegnante 51enne morta nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2023 dopo essere caduta in mare da un pontile del circolo nautico di Marina di Ravenna. Il gip Corrado Schiaretti ha ordinato alla procura di procedere entro 10 giorni con un’imputazione coatta. A quel punto il caso passerà in udienza preliminare. Sono due gli indagati per omicidio colposo in cooperazione: la responsabile del servizio di prevenzione e protezione (è difesa dall’avvocato Giovanni Scudellari). E il presidente della struttura (è tutelato dall’avv. Isotta Farina). Il pm Silvia Ziniti aveva chiesto l’archiviazione non ravvisando in estrema sintesi responsabilità legate alla struttura.

Il gip tra le altre cose, sulla base delle lesioni riscontrate, ha individuato l’esistenza di un pensilina sulla quale la 51enne avrebbe sbattuto la testa perdendo i sensi: se quel punto fosse stato protetto da un parapetto, la donna non sarebbe poi caduta in mare. Gli avvocati Giovanna Gasdia e Beatrice Maglioni, che avevano presentato opposizione all’archiviazione per conto della madre e della sorella della 51enne, hanno sottolineato come il gip abbia valorizzato il problema legato all’interruzione del parapetto e abbia ritenuto modesto, e dunque pressoché irrilevante, il tasso alcolemico individuato sulla defunta: del resto dalle riprese video non emerge in tal senso alcuna sintomatologia. I due legali hanno inoltre ripreso un aspetto non puntualizzato dal gip: la scarsa illuminazione. In quanto ai familiari dell’insegnante, secondo hanno ricevuto la notizia con grande commozione quale primo passo verso un corretto inquadramento della vicenda a fronte del rischio che tutto venisse rubricato quale banale tragedia. Soddisfazione professionale è stata espressa anche dagli avvocati Carlo e Carlotta Benini i quali avevano a loro volta presentato opposizione per conto dei figli della 51enne. L’ex compagno ha scelto invece di non essere formalmente presente.

Secondo le verifiche di capitaneria e carabinieri, quella notte la 51enne, socia del circolo, stava partecipando assieme ad amici a una cena a bordo della sua barca. A un certo punto si era allontanata per la toilette e una sigaretta. L’intera sequenza della successiva caduta, era stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza. Era accaduto questo: con la borsetta sulla stessa spalla sulla quale era stata poi recuperata in acqua a riprova di una perdita di coscienza repentina senza nemmeno potere muovere le braccia, prima aveva fumato appoggiata a un palo. Quindi si era avvicinata a un vaso per spegnere il mozzicone: è a quel punto che si era piegata in avanti finendo in mare. Per il pm, non era necessaria una balaustra anticaduta in quel punto dato che, almeno sulla carta, la zona avrebbe potuto essere sfruttata dalle imbarcazioni per attraccare. Inoltre il tasso alcolemico (1,22) avrebbe influito sulla perdita di equilibrio. Ora sappiamo però che l’epilogo giudiziario della vicenda è ancora da scrivere.

Andrea Colombari