Il giallo dell’iniezione cervicale. Acquisita la documentazione medica

La procura ha dato il nulla osta alla cremazione e al conseguente rimpatrio delle ceneri di Marianny Mayling Campos Justianiano, la 44enne di origine venezuelana da anni residente a Ravenna e deceduta tra il 29 e il 30 aprile scorso in circostanze al vaglio della magistratura.

La procedura era stata inizialmente negata in ragione di possibili ulteriori accertamenti medico-legali sulla salma necessari a fare luce sulla repentina quanto al momento ancora inspiegabile morte della donna avvenuta a breve distanza da una iniezione cervicale.

Il pm Francesco Coco all’indomani dei fatti aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti dando incarico al

medico legale bolognese Matteo Tudini di procedere con l’esame autoptico. Al momento non sembra essere ancora emersa una precisa indicazione sulle cause del decesso.

La madre della defunta, tutelata dagli avvocati Giovanni Scudellari ed Eleonora Raggi, è arrivata in città qualche settimana fa sia per le formalità di rito (ha compiuto un ulteriore riconoscimento formale della salma dopo quello fatto dal compagno della 44enne) che per dare un ultimo saluto alla figlia. Sarà lei a farsi carico del trasporto dell’urna. I familiari, quale consulente di fiducia, si sono avvalsi del medico legale Donatella Fedeli.

Secondo quanto emerso finora, il malore si era manifestato subito dopo quell’iniezione cervicale fatta in un ambulatorio alle porte del centro di Ravenna. In tal senso, la squadra Mobile ha già acquisito la relativa documentazione; non è stato ancora sentito chi materialmente aveva praticato l’iniezione. In ogni modo, la donna era poi stata trasportata con l’ambulanza del 118 in pronto soccorso. E, da qui, in una clinica del comprensorio lughese specializzata in crisi cardiache: ma non c’era stato nulla da fare.

Sono varie le ipotesi con le quali si dovranno cimentare gli investigatori della polizia. Del resto ci sono diverse ragioni a soffiare sul fuoco dei dubbi, a partire dall’età: non certo tipica di malori improvvisi. Tanto più che - secondo quanto riferito da una amica e collega - Mayling era sana: non beveva e non fumava.

Da ultimo il tipo di iniezione eseguita: una pratica abbastanza comune contro il dolore cervicale (la defunta, che faceva la cameriera-barista vi avrebbe ricorso con cadenza semestrale). E già un uso pregresso di questa tecnica, farebbe scartare ipotesi legate a un eventuale choc anafilattico. Almeno sulla carta, non è possibile a priori nemmeno scartare uno scenario legato a una concausa rispetto a pregresse quanto ignote situazioni di criticità

