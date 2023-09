Il giardino ‘Franco Vitali’. Nata un’area verde in ricordo del docente

Un’area verde adiacente al Pala Costa, all’ingresso dell’ex ippodromo, è stata intitolata a Franco Vitali. La targa è stata scoperta alla presenza del presidente del Consiglio comunale, Massimo Cameliani, di Johannes Donati della Figc, del giornalista Franco Gàbici e per l’Arcidiocesi di di don Rosino Gabbiadini.

Vitali nacque a Ravenna l’11 dicembre 1943 e morì il 16 giugno 2012 a i 69 anni. Fu professore, calciatore ed educatore. Laureato in Chimica industriale all’Università di Bologna insegnò dal 1968 al 1998 e fu un docente stimato dai suoi studenti. Fu portiere della Sarom Ravenna per dieci stagioni e allenò tanti giovani. Nella persona di Franco Vitali era manifesta un’autentica vocazione alla docenza, espressa in maniera particolare nell’Istituto tecnico industriale statale di Ravenna, contribuendo a far apprezzare la chimica. Fu molto attivo anche in ambito sociale: per più di vent’anni è stato impegnato nell’Aned, l’Associazione nazionale emodializzati, profondendo un impegno instancabile verso i pazienti dializzati e trapiantati di rene dell’ospedale.

La sua attività di volontariato includeva anche il catechismo e l’animazione per i ragazzi, prima nella parrocchia di San Vitale poi in quella di San Rocco.