In programma oggi in più di venti città italiane (inclusa Ravenna) la seconda edizione di “In Gioco con Papà”, un incontro per giocare insieme e scoprire il gioco da tavolo come strumento di relazione, conoscenza e inclusione, soprattutto in casi di difficoltà comportamentali. L’evento si svolgerà al Centro RicreAzioni di via Don Carlo Sala 7, dalle 15 alle 18, con l’organizzazione di Educatori Ludici e la collaborazione di CSI Ravenna e Cacciatori di Idee. Per maggiori informazioni: https://ingiococonpapa.github.io; 328/1552787