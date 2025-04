‘Il gioco e l’azzardo’ con gli studenti

Quasi 3mila studenti delle superiori hanno partecipato al progetto ‘Il gioco e l’azzardo’. L’iniziativa di sensibilizzazione per i giovani, organizzata dal Servizio per le Dipendenze psicologiche (serDP) di Faenza, con Centro per le famiglie, Spazio adolescenza U.F.O. della Romagna Faentina e coop LibrAzione, è culminata al Sarti di Faenza dove 200 studenti dai 15 ai 19 anni sono stati accompagnati in un gioco interattivo, condotto dall’attore Francesco Bentini con la psicologa e psicoterapeuta Chiara Pracucci. L’evento è servito a sensibilizzare i giovani sul delicato tema, troppo spesso trascurato, con l’obiettivo di far comprendere ai ragazzi comportamenti e meccanismi che spingono a giocare d’azzardo, a prescindere dall’età e dalle condizioni economiche.