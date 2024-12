Il giornalismo d’autore. Sicurezza stradale, alluvione. Premiata Serena Biondini e Cassani per la Romagna

"La gente di Romagna deve rimanere nei nostri pensieri fino a che non avremo messo tutti e tutto in sicurezza". Il presidente di Confindustria Romagna Roberto Bozzi ha aperto nel segno della concretezza la 53a edizione del premio Guidarello per il giornalismo d’autore organizzato da Confindustria Romagna che si è tenuta ieri sera al teatro Alighieri con conduzione di Bruno Vespa. Il riconoscimento ad honorem è andato all’imprenditore ravennate Federico Marchetti. Per il giornalismo nazionale, sono stati premiati la giornalista Rai Serena Biondini, l’editorialista de La Stampa Giovanni Orsina, Paola Di Caro del Corriere della Sera (sia per il percorso professionale sia come partecipazione attiva nel lavoro di sensibilizzazione ai giovani sulla sicurezza stradale, dopo la morte del figlio Francesco, investito e ucciso da un’auto) e, per il giornalismo economico, Laura Serafini del Sole24Ore. Per il giornalismo Romagna il riconoscimento è andato a Massimo Montanari, Davide Cassani e Marisa Ostolani. Infine, premiato Norman Miller, che ha portato Ravenna sulle pagine del Times di Londra.

Alle parole di Bozzi - che ha salutato e ringraziato per il suo impegno sul territorio il prefetto Castrese De Rosa in partenza per Catanzaro e che ha ricevuto un lungo applauso da parte del pubblico – ha fatto eco il neo presidente della Regione, per pochi giorni ancora sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, che ha ricordato il lavoro di squadra condotto in questi 8 anni da sindaco e ha aggiunto: "La Romagna deve saper essere unita, lo è già per tanti aspetti in fatto economico, sanitario e idrico ma dobbiamo coltivare una progettualità comune più ampia a livello Romagna. E per il futuro serve una nuova collaborazione con il governo nazionale per la messa in sicurezza del territorio. E a confrontarsi deve essere una nuova regione con nuovi e sfidanti obiettivi per vincere la sfida dell’acqua".

Serena Biondini, sempre in tema di alluvione, ha ricordato il dramma di aver dovuto raccontare "la mia terra e la mia gente attraversata dall’angoscia del fango che sommergeva tutto. Anziani che piangevano e avevano perso tutto, poi gli angeli del fango e la grande ondata di solidarietà e la voglia di ripartire per poi ritrovarsi un anno dopo ancora il fango in casa. Sapersi rialzare non significa che non ci sia bisogno di aiuto" ha ricordato, "e non deve passare l’idea che tanto i romagnoli se la cavano da soli. C’è bisogno di aiuto anche se in questo momento i rimborsi stanno arrivando troppo lentamente. Occorre ridisegnare il territorio in modo che sia più sicuro. Fare tanto e fare presto, ma serve un cambio di passo a tutti i livelli". Giorgio Costa