Il giornalismo, quello bello Franceschini racconta come girare il mondo

Si intitola ’Dalla Romagna al giro del mondo’ l’appuntamento che vede come protagonista il giornalista e corrispondente de La Repubblica Enrico Franceschini. Quest’ultimo sarà presente questa sera alle 21.15 in piazza Dante. L’autore parlerà della trilogia dei suoi gialli romagnoli (editi da Rizzoli e Bur) e presenterà il libro ’Come girare il mondo gratis - Un giornalista con la valigia’, edito da Baldini e Castoldi (modera la serata Alessandro Bucci).

"Tre continenti, cinque capitali, venti traslochi e mai il tempo di annoiarsi". Franceschini riassume così quarant’anni come corrispondente di un grande giornale in giro per il mondo: dagli Stati Uniti alla Russia, dal Medio Oriente all’Europa, passando per Centroamerica, Afghanistan, Cina, Giappone e Nordafrica, per scrivere di elezioni e terremoti, di Olimpiadi e colpi di Stato, di Hollywood e terrorismo, di notti folli alla Trump Tower di Manhattan in compagnia di Federico Fellini e banchetti in frac a Buckingham Palace ospite della regina. Ma cosa significa cambiare per tutta la vita case (una ventina), città (New York, Washington, Mosca, Gerusalemme, Londra) e competenze? Com’è veramente, dietro le quinte, il mestiere di corrispondente dall’estero? E si può ancora sognare di farlo, nell’era del web, dei social media, della rivoluzione digitale? Domande alle quali l’autore risponderà in prima persona questa sera.