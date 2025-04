Il giornalista Marco Pagli parla del Libano

Ultimo incontro per il ciclo ‘Facciamo chiarezza!’, organizzato da Arci Ravenna e dal Gruppo della Saletta, in programma alla sala Arci di via Romea Sud 95 a Ponte Nuovo. Tre pomeriggi di approfondimento sulle vicende complesse di altrettanti paesi mediorientali che sono tragicamente presenti nella nostra attualità quotidiana.

Nel pomeriggio di oggi alle 17.30 si parla del Libano: Marco Pagli, giornalista, racconta il quadro politico, storia, attualità, sviluppi, le forze politiche, il conflitto con Israele, le conseguenze del conflitto in Siria, i trent’anni di attività di solidarietà di Arci e Arcs. Per partecipare all’incontro, a ingresso libero, è gradita la prenotazione via mail a ravenna@arci.it. Al termine della serata è previsto un piccolo buffet aperitivo.