Il giornalista Ranieri parla di informazione

Le celebrazioni per il centenario del liceo scientifico ‘Oriani’ proseguono oggi alle 17, nell’aula magna di via Battisti 2, con il giornalista ravennate Gualberto Ranieri che terrà la lezione ‘Dal Picchio a Detroit: giornalista di qua e di là della barricata. E oggi come sta l’informazione?’. Ranieri, iscritto all’ordine dei giornalisti professionisti da oltre mezzo secolo, è stato redattore alla Bbc a Londra e corrispondente Rai dalla capitale britannica. Nel luglio 2015 il presidente Sergio Mattarella lo ha insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia.