Il giorno del dolore. Domani l’addio a Daniel

Si svolgerà domani nella chiesa di Pievequinta il funerale del 19enne Daniel Mazzini, deceduto martedì in un incidente stradale a Borgo Faina lungo via Dismano, che lunedì avrebbe compiuto vent’annni. Alle 14.30 ci sarà la partenza dalla camera mortuaria di Ravenna e alle 15 la messa nella piccola chiesa di Pievequinta e infine la tumulazione nel cimitero di Massa Castello, paese dove viveva. Grande è il dolore che la sua scomparsa ha portato in città e l’istituto di ragioneria Ginanni, dove si era diplomato lo scorso giugno, ha voluto ricordarlo mercoledì mattina osservando un minuto di silenzio alle 12.20. Una vita spezzata in un frontale avvenuto verso le 8.30 quando era a bordo della sua Fiat 600, scontratasi con una Bmw. Il ragazzo è stato estratto dalle lamiere dell’auto dove era rimasto imprigionato e inutili sono stati i tentavi di rianimarlo. Il 19enne stava recandosi in ufficio al suo lavoro di contabile che aveva iniziato da pochi mesi. Una professione che era riuscito a far coesistere con la pallacanestro, il suo grande amore, facendo molti sacrifici per portarla avanti, ma sempre con il sorriso sulle labbra, uno dei suoi maggiori pregi che tanti amici hanno sottolineato nei post sui social in cui lo hanno salutato. Dopo il lavoro, Daniel si allenava con l’Under 19 Silver e la squadra di Divisione Regionale 2 della Compagnia dell’Albero di Ravenna e proprio nei campionati giovanili aveva giocato la sua ultima partita venerdì 7 febbraio. Un match particolare perché era il derby tra le due formazioni Under 19 della società, disputatosi in una palestra Dribbling vestita a festa, con amici e tifosi che hanno festeggiato l’evento.

Tanti sono stati i messaggi di vicinanza alla famiglia pubblicati dagli amici sui social e anche dalle altre società di pallacanestro non solo della provincia, perché quando un giovane cestista muore, è un dolore per tutta la comunità, come accadde nel 2023 quando Alessandro Bianchi, perse la vita a 18 anni in viale Alberti in un incidente in moto. "In una società sportiva tutti i ragazzi sono come figli" ha affermato Fabrizio Ambrassa, responsabile della sezione di pallacanestro della Compagnia dell’Albero, rimasta orfana di un ragazzo andatosene troppo presto che lascia un grande vuoto nei genitori, nella sorellina, nella fidanzata e nelle tantissime persone che gli volevano bene.

Luca Del Favero