Il Giorno della Memoria. L’omaggio ai deportati e lo spettacolo su Weisz

Tante iniziative per il Giorno della Memoria, organizzata per non dimenticare le vittime della Shoah. Ricorre domani il 79° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Oggi alle 10 al Cimitero di guerra in via Piangipane 24 a Piangipane verrà reso omaggio ai Caduti della Brigata ebraica alla presenza del vicesindaco, Eugenio Fusignani e del presidente del Consiglio comunale Massimo Cameliani. Domani alle 10, nell’atrio della stazione ferroviaria di Ravenna si renderà omaggio in memoria degli ebrei transitati per la stazione con destinazione Auschwitz alla presenza del sindaco di Ravenna, Michele de Pascale.

Da lunedì a venerdì 26 gennaio, la scuola primaria Mordani (via Mordani 5) propone la settimana della Memoria. Letture, riflessioni, laboratori espressivo-musicali, filmati storici sul progetto “Roberto Bachi, un compagno di scuola matricola n. 167973”. Per lunedì 29 gennaio alle 9.30 nella sala del Consiglio comunale (piazza del Popolo 1), è in programma la Consulta delle ragazze e dei ragazzi dedicata al Giorno della Memoria. Interventi dell’assessore Fabio Sbaraglia, seguirà poi intervento di Alfredo Tassoni presidente del Club Cosmopolita Arpad Weisz che racconterà la storia del grande allenatore ebreo del Bologna morto ad Auschwitz. Lunedì 5 febbraio si svolgerà al Teatri Rasi (via di Roma 39) il reading teatrale “Lei conosce Arpad Weisz?” di Menoventi, tratto dal libro “Dallo scudetto a Auschwitz” di Matteo Marani. L’appuntamento è alle 11 per le scuole, ingresso gratuito con prenotazione a info@romagnainiziative.it; alle 21 gratis per i cittadinanza con prenotazione sempre via mail. Le biblioteche propongono “Per non dimenticare”, un percorso bibliografico rivolto a ragazze e ragazzi.